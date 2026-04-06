Över 2.000 utvisades med tvång 2025

Under 2025 fördes över 2.300 personer av Kriminalvården till flyg eller följdes under resan ut ur landet. Det är mer än dubbelt så många som två år tidigare, enligt uppgifter som Dagens Nyheter rapporterar om.

Samtidigt hämtade gränspolisen omkring 1.500 personer för att säkerställa att utvisningar kunde genomföras. Bakgrunden är att fler inte lämnar Sverige frivilligt efter avslag.

Processen inleds med att Migrationsverket fattar beslut om utvisning. Om personen inte reser självmant tar polisen över ärendet och Kriminalvården ansvarar för transporten ut ur landet.

– Det händer med jämna mellanrum. Oftast är det flygkaptenen som avvisar en person som gör motstånd med hänvisning till flygsäkerheten, säger Mattias Johansson till DN.

Om en person vägrar kan tvång användas, exempelvis hand- eller fotfängsel. Myndigheten uppger att det är en sista åtgärd.

– Vi kommer om det så behövs bära dem ombord på flygplanet, säger Johansson.

I vissa fall används chartrade plan när det inte går att genomföra resan med reguljärflyg.

– Då stör ingen annan utan då kan vi ta ombord den här personen även om man skriker och slåss. Man kommer åka hem på ett eller annat sätt.

Utvecklingen innebär att fler utvisningsbeslut nu fullföljs. Det rör sig inte om nya regler, utan om att befintliga möjligheter används oftare eftersom myndigheterna skärpt till sig och börjat använda tvång när personer inte samarbetar.