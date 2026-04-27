Andersson nobbar Kristersson för Åkesson

Publicerad 27 april 2026 kl 14.51

Inrikes. Socialdemokraterna säger nej till en direkt duell mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. I stället vill partiet lägga kraft på debatter mot SD-ledaren Jimmie Åkesson.

Socialdemokraterna avvisar Moderaternas förslag om en debatt mellan de två statsministerkandidaterna.

I stället pekar partiet ut Sverigedemokraternas ledare som huvudmotståndare inför valet.

– För oss blir det lite bakvänt att ta debatten med Ulf Kristersson när vi vet och alla andra vet, att det är Jimmie Åkesson som är den dominerande kraften i det här samarbetet, säger Tobias Baudin till Expressen.

S kommer att prioritera debatter med Jimmie Åkesson i stället, uppger han.

Från moderat håll möts beskedet av ilska.

– Magdalena Andersson har nu meddelat att hon inte vågar möta statsministern i en debatt om regeringsalternativen, säger Hanna Strömberg, pressekreterare hos Ulf Kristersson, till Expressen.

Samtidigt uppger Socialdemokraterna att Andersson och Kristersson kommer att mötas i andra debatter framöver.

Nyheter från förstasidan

Allard: "Kaosblattarna ska ut med huvudet före"

Ryker ihop med Martin Melin (L) i debatt. "Paradigmskiftet är ett bedrägeri mot väljarna."0 

Ekonominyheter

Allt fler företag satsar på dyrare och sämre

"Moderniserar" villkoren för att tjäna mer.. Populära abonnemang försämras, blir dyrare och krånglas till.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

