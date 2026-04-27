Andersson nobbar Kristersson för Åkesson

Socialdemokraterna avvisar Moderaternas förslag om en debatt mellan de två statsministerkandidaterna.

I stället pekar partiet ut Sverigedemokraternas ledare som huvudmotståndare inför valet.

– För oss blir det lite bakvänt att ta debatten med Ulf Kristersson när vi vet och alla andra vet, att det är Jimmie Åkesson som är den dominerande kraften i det här samarbetet, säger Tobias Baudin till Expressen.

S kommer att prioritera debatter med Jimmie Åkesson i stället, uppger han.

Från moderat håll möts beskedet av ilska.

– Magdalena Andersson har nu meddelat att hon inte vågar möta statsministern i en debatt om regeringsalternativen, säger Hanna Strömberg, pressekreterare hos Ulf Kristersson, till Expressen.

Samtidigt uppger Socialdemokraterna att Andersson och Kristersson kommer att mötas i andra debatter framöver.