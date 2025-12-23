© Polisen, Eslövs kommun
Kvinnan flög in den 26 år yngre mannen från Marocko och bosatte sig med honom i skånska Eslöv.

Arab våldtog ”batikhäxa” i Skåne – utvisas på livstid

Publicerad 23 december 2025 kl 11.42

Inrikes. En medelålders kvinna i Eslöv håvar in 341.000 kronor från skattebetalarna efter att ha hämtat hit en 26 år yngre man från arabvärlden som hon blivit misshandlad och våldtagen av. Mannen förnekar brott och beskriver å sin sida kvinnan som en "batikhäxa" som han gjort allt för att göra lycklig.

Dela artikeln

Totalt döms mannen till 4,5 års fängelse och livslång utvisning efter att ha våldtagit och misshandlat kvinnan i 50-årsåldern.

Skattebetalarna döms också i praktiken att betala 341.000 kronor till kvinnan eftersom hon även tilldöms ett skadestånd av mannen – något som han av allt att döma inte kommer kunna betala.

Enligt Skånska Dagbladet larmades polisen vid flera tillfällen till parets lägenhet i Eslöv.

Kvinnan hade åkt till Marocko och träffat den då mycket unge mannen som hon förflyttade till Sverige och försåg med uppehållstillstånd. Paret bosatte sig i Eslöv, där relationen enligt kvinnan snabbt blev allt mer destruktiv med återkommande bråk och polislarm.

– Kulturskillnader, smekmånaden var över, åldersskillnad och religionsskillnader kom ifatt, säger kvinnan i förhör.

Mannen beskriver å sin sida kvinnan som en "umm thāniya" (ungefär: mammafigur eller batikhäxa) som han såg som en räddare som han gjorde allt för att hålla lycklig.

Mannen åtalades för våldtäkt, grov misshandel, misshandel och övergrepp i rättssak efter hot om att döda kvinnan om hon berättade för polisen. Han döms även för rattfylleri, ringa narkotikabrott och våldsamt motstånd vid gripande.

Däremot frias han från grov kvinnofridskränkning, då rätten anser att han agerat i nödvärn vid vissa tillfällen eftersom "batikhäxan" medgett att hon slog honom först

Tingsrätten fäster särskild vikt vid våldtäkten och anser att kvinnan lämnat en klar och detaljrik berättelse. Trots att det just på den punkten saknades bevisning (vilket dock inte behövs i våldtäktsmål) döms skattebetalarna att betala 341.000 kronor i skadestånd främst på grund av den påstådda våldtäkten.

Mannen utvisas också ur Sverige för alltid.

Carola: Svenskarna måste "vakna"

Artisten "förtvivlad" över mångkulturella utvecklingen. Att vi har gränser och nationer har en orsak, enligt stjärnan.0 Plus

Här bombarderar Israel sina egna den 7 oktober

Tidigare okända videon väcker frågor. Publiceras av israeliska medier.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

HELA utredningen från knarkrazzian hos Fredrik Reinfeldt

Efter knarkrazzian. Se själv: Allt material från Fredrik Reinfeldts lägenhet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Trumps nya sändebud lovar "göra Grönland till en del av USA

Det ska bli "en ära", förklarar Jeff Landry. Kraftiga reaktioner från Danmark – men även från Tidöregeringen.0 

Ekonominyheter

Det våras för svensk ekonomi trots paus i bostadsrallyt

Rekordmånga säljare sänker priset.. Men för hushållen ser ekonomin nästa år ändå ljusare ut.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.