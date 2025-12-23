Totalt döms mannen till 4,5 års fängelse och livslång utvisning efter att ha våldtagit och misshandlat kvinnan i 50-årsåldern.

Skattebetalarna döms också i praktiken att betala 341.000 kronor till kvinnan eftersom hon även tilldöms ett skadestånd av mannen – något som han av allt att döma inte kommer kunna betala.

Enligt Skånska Dagbladet larmades polisen vid flera tillfällen till parets lägenhet i Eslöv.

Kvinnan hade åkt till Marocko och träffat den då mycket unge mannen som hon förflyttade till Sverige och försåg med uppehållstillstånd. Paret bosatte sig i Eslöv, där relationen enligt kvinnan snabbt blev allt mer destruktiv med återkommande bråk och polislarm.

– Kulturskillnader, smekmånaden var över, åldersskillnad och religionsskillnader kom ifatt, säger kvinnan i förhör.

Mannen beskriver å sin sida kvinnan som en "umm thāniya" (ungefär: mammafigur eller batikhäxa) som han såg som en räddare som han gjorde allt för att hålla lycklig.

Mannen åtalades för våldtäkt, grov misshandel, misshandel och övergrepp i rättssak efter hot om att döda kvinnan om hon berättade för polisen. Han döms även för rattfylleri, ringa narkotikabrott och våldsamt motstånd vid gripande.

Däremot frias han från grov kvinnofridskränkning, då rätten anser att han agerat i nödvärn vid vissa tillfällen eftersom "batikhäxan" medgett att hon slog honom först

Tingsrätten fäster särskild vikt vid våldtäkten och anser att kvinnan lämnat en klar och detaljrik berättelse. Trots att det just på den punkten saknades bevisning (vilket dock inte behövs i våldtäktsmål) döms skattebetalarna att betala 341.000 kronor i skadestånd främst på grund av den påstådda våldtäkten.

Mannen utvisas också ur Sverige för alltid.