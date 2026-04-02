"Ät skit, hora": Torterade de äldre – fick jobba kvar i hemtjänsten

22-årige Abdulrahman Al Khleef Almasalmeh kom till Sverige från Syrien under asylkaoset 2015, skriver Samnytt.

Nu står han åtalad misstänkt för att ha utsatt ett stort antal äldre svenskar för grova kränkningar.

Almasalmeh är sedan tidigare bland annat dömd för att ha tillsammans med andra araber ha förnedrat, pistolhotat och brutalt misshandlat svenska Epa-ungdomar i Värmland.

Trots det fick han alltså jobb på hemtjänsten inom Örebro – som lät honom fortsätta även efter att den nu aktuella polisinledningen inletts.

Enligt åklagaren rör det sig om 13 målsägande – efter att två av offren avlidit under utredningens gång. Den äldsta av dem är 99 år gammal.

Material som säkrats av polisen visar hur 22-åringen vid gång på gång filmat situationer där äldre svenskar utsätts för förnedrande behandling. I ett fall riktar han sig mot en kvinna i 90-årsåldern.

– Du ser ut som en apa!, säger han på arabiska.

Fler skärmavbilder från videoklippen.

Han fortsätter rikta förolämpningar och hot mot åldringen.

– Oh, din hora! Alltså, jag svär att jag ska förbanna dig!, säger han.

– Ät skit! Hora!

"Jag svär vid Allah att jag ska låta dig frysa!"

Ett annat klipp visar en äldre man som ligger i sin säng. Almasalmeh filmar honom på nära håll, riktat mot ansiktet. Han säger samtidigt på arabiska:

– Hur ska man veta hur det är med den här jäveln?! Om han lever eller är död? Jag svär vid Allah att jag inte vet! [suckar] Är du här? [klappar på den äldre mannen] är du här?

I ytterligare ett fall duschas en äldre man med iskallt vatten efter att ha fått höra att han är en "son till en hora".

– Jag svär vid Allah att jag ska låta dig frysa!, hörs Almasalmeh säga till åldringen.

Allahu akbar-tortyr

I en annan video gör den misstänkte en handrörelse inför en äldre man som enligt förundersökningen "liknar rörelsen för att trycka på en avtryckare på ett vapen".

– [Den svenske mannens namn], hejdå, säger han direkt efteråt.

Ett klipp visar en äldre man som sitter i köket med hörlurar på. Abdulrahman Al Khleef Almasalmeh använder en mikrofon kopplad till hörlurarna.

– Allahu akbar! skriker han om och om igen in i mikrofonen, och ljudet går rakt in i öronen på den äldre mannen.

Frasen "Allahu akbar" förekommer även i andra filmer i liknande situationer.

Fick komma tillbaka

Trots att misstankarna varit kända under en period fick 22-åringen den andra januari i år återgå till arbetet efter en kortare avstängning, enligt Samnytt.

– Eftersom vi inte vet mer om utredningen så kan vi inte stänga av han mer än en månad, uppger den ansvariga enhetschefen hos Örebro kommun Maid Prnjavorac, i förhör.

Prnjavorac hänvisar till verksamhetschefen Sahra Strandberg för kommentarer. Hon hänvisar i sin tur till Annika Roman, kommunens områdeschef för äldreomsorgen, men hon har inte svarat Samnytt.

Abdulrahman Al Khleef Almasalmeh arbetade kvar fram till dess att han till slut greps senare i januari och senare häktades.

Den åtalade nekar till brott.