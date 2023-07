Araben: "Vi kommer kolonisera er in i döden"

I intervjun, som genomförts i samband med invandrar­kravallerna, får mannen frågan varför han och andra muslimer väljer att bo i Frankrike trots att han anser att landet är "rasistiskt".

– Rasister, de koloniserade oss i 132 år. Och nu är det vår tur att komma hit. Hur kan jag förklara det för dig? Jag finner inte orden. De har koloniserat oss i 132 år och nu ska vi kolonisera dem resten av livet, in i döden. Till tidens ände.

Videon fått nästan 10 miljoner visningar på Twitter. Intervjun genomfördes av kanadensiska Rebel News, som besökte Frankrike i samband med de omfattande invandrarkravallerna.

Många användare på sociala medier har reagerat negativt på videon.

French muslim blames racism and colonialism for the recent riots, says "they colonized us for 132 years now it's our turn to colonize your country"



pic.twitter.com/jQivmMrCQD

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) July 7, 2023