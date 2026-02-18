Arablandets första FN-kvinna blir "404 Page not found" efter kontakt med Epstein

Det handlar om Hind al-Owais, tidigare chef för landets permanenta kommitté för mänskliga rättigheter, inrättad 2019.

År 2015 blev hon den första emiratiska kvinnan som utsågs till en internationell post vid FN:s högkvarter.

Enligt de senaste Epstein-dokumenten från USA:s justitiedepartement utbytte al-Owais mejl med Epstein mellan november 2010 och december 2012 – alltså efter hans dom 2008 för att ha anlitat en minderårig för prostitution.

I ett mejl från januari 2012 skrev hon:

"Är du i stan?? Min syster är här och jag har berättat så mycket om dig…. Jag vill att hon ska träffa dig…. Låt mig veta när!!!!! Pussar, Hind."

När Epstein erbjöd al-Owais och hennes syster att komma på lunch svarade hon att hon väldigt mycket såg fram emot att introducera systern:

"Hon till och med snyggare än mig!!!!!"

Referenser till Hind al-Owais uppdrag har nu tagits bort från kommitténs webbplats samt från konton på Instagram, X och LinkedIn. En sida på Anwar Gargash Diplomatic Academy, där hon listades som moderator, är inte längre tillgänglig. Även hennes tidigare talarprofil på World Governments Summit, där hon beskrevs som “Senior Vice President of International Participants at Expo 2020”, omdirigeras nu till startsidan.

Jeffrey Epstein greps senare på federala åtalspunkter om sexhandel och avled 2019 i federal häktning. Hans död klassades officiellt som "självmord".

Hind al-Owais har inte offentligt kommenterat uppgifterna.