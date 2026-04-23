Palantirs uttalade mål: Genomsyra hela svenska staten

Under ett möte med socialdemokratiska riksdagsledamöter uppgav en toppchef för Palantir att ambitionen är att bolaget ska få en central roll i Sverige.

– Noam Perski sade rakt ut att deras ambition är att Palantir ska finnas i alla delar av den svenska statsapparaten, säger riksdagsledamoten Petter Löberg (S) till Dagens ETC.

Palantir har redan varit föremål för diskussion i Sverige efter uppgifter om samarbeten med både Polismyndigheten och Försvarsmakten för att övervaka svenskar.

Övervakningsjätten grundades med stöd av CIA och är känd för sina mycket nära band till Israel och Benjamin Netanyahu. Palantir hjälper genom sina AI-system aktivt israelerna att döda palestinier.

Deltog på "Sveriges Bilderberg"

Samtidigt har bolaget haft återkommande kontakter med toppföreträdare för både Sveriges regering och opposition.

Bland annat deltog Palantir i den slutna Tylösandskonferensen 2025, där statsminister Ulf Kristersson och flera ministrar fanns på plats.

Konferensen, som arrangeras av tankesmedjan SNS, beskrivs som ett slags nordiskt Bilderbergmöte och hålls utan insyn från journalister och allmänheten.

På en gemensam bild från mötet syns Palantirs toppchef Noam Perski tillsammans med både statsminister Ulf Kristersson (M), vice statsminister Ebba Busch (KD) och oppositionsledaren Magdalena Andersson (S). Exakt vad som diskuterades bakom stängda dörrar är oklart.

Kristersson mötte Peter Thiel på Grand Hotel

Statsministerns kansli hävdar att inga formella möten var inbokade med Palantir i samband med konferensen. På frågan om spontana kontakter förekom lämnas däremot inga ytterligare kommentarer till Dagens ETC.

Det är inte bara i Sverige som engagerar Noam Perski. Han har även besökt Israel tio gånger under 2024 och 2025. Han är också investerare i startup-vapenbolaget Nordic Air Defence (NAD) – det företag som nyligen värvade den tidigare utrikesministern Tobias Billström (M) som "director of strategy and government affairs".

Även tidigare har Palantir haft direkta kontakter med den svenska regeringen. Det har bland annat rapporterats om ett möte mellan Palantirs grundare Alex Karp och Peter Thiel och statsminister Ulf Kristersson på Grand Hotel i Stockholm i juni 2025.

Palantir bekräftar att man för en löpande dialog med svenska politiker, men uppger att man inte vill kommentera enskilda möten eller uppgifter om bolagets konkreta ambitioner i Sverige.