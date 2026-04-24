Asylaktivistisk L-profil döms för krock med motorcyklist

Den våldsamma incidenten inträffade den 18 juni 2025 vid Kvibille, norr om Halmstad.

Frida Johansson Metso körde ut från en avfart och kolliderade med en motorcyklist som färdades på länsväg 601.

L-veteranen var tidigare ordförande för ungdomsförbundet Luf, ledamot i Liberalernas partistyrelse och ordförande för Liberala Flyktingfonden. Hon är främst profilerad som invandringsaktivist och har förespråkat helt fri invandring från tredje världen till Sverige.

– Det är en stor glädje, sade Frida Johansson Metso till tidningen Dagen i mars 2011 när statsminister Fredrik Reinfeldt presenterat sin överenskommelse med Miljöpartiet som gick ut på att straffa SD-väljarna genom att bland annat ge illegala invandrare gratis vård och tandvård.

Mer nyligen har hon gått till hårt angrepp mot Sverigedemokraterna och Tidöregeringen och deras försök att få invandrare att frivilligt återvandra.

Halmstads tingsrätt konstaterar att Frida Johansson Metso hade väjningsplikt men att hon ändå körde ut i korsningen utan att säkerställa att vägen var fri.

Enligt domen var siktförhållandena mycket goda och vägen rak utan skymmande hinder. Motorcyklisten höll omkring 70 kilometer i timmen, vilket var hastighetsgränsen.

Motorcyklisten överlevde men fick vårdas på sjukhus för sina skador. Han fick bland annat en fraktur på vänstra handleden (strålbenet) med felställning som krävde operation. Utöver det hade han överhudsavskrapningar på underbenen. Skadorna bedömdes inte som livshotande, men heller inte ringa, och det finns risk för bestående nedsatt rörlighet i handleden.

"Vad fan gör den?"

I förhör beskrev mannen hur situationen uppstod:

– Jag var på väg hem från jobbet och körde över Galgberget via kyrkan till väg 601. Med tanke på att jag arbetar med trafiksäkerhetsfrågor är det viktigt för mig att hålla hastighetsbegränsningen och jag körde runt 70 km/h. När jag närmade mig trafikplats 46 såg jag en XC70 som jag uppfattade var på väg att stanna vid väjningsplikten. Men helt plötsligt körde bilen ut, och jag hann tänka något i stil med "vad fan gör den?"

Motorcyklisten säger att han tror att han försökte bromsa allt vad han kunde.

– Men sen sa det pang och det blev svart. Nästa minnesbild är när jag låg på rygg och hörde någon säga "jag sitter fast, ring 112". Jag kände att jag hade jätteont i nacken och i vänster arm. Det kom massa folk och efter en stund kom även räddningstjänsten och ambulanspersonal.

Han har en minnesbild precis innan kollusionen av att det var en kvinnlig förare och att hon "tittade upp och såg jätteförvånad ut".

"Hade inte druckit, inte tagit droger"

Frida Johansson Metso, som nekat till brott men medgett själva händelseförloppet, kunde i förhör inte förklara varför hon inte såg motorcykeln.

– Jag gjorde en vänstersväng, som jag uppfattar som helt oproblematisk. Och en vänstersväng har jag gjort 1.000 gånger förut. Jag vet med säkerhet att jag tittade åt båda hållen. Jag vet att jag inte såg honom, sade hon.

L-kvinnan fortsatte:

– Jag kanske tittade efter bilar och inte såg en motorcykel. Jag vet inte varför, jag önskar jag visste. Jag var inte stressad, jag var inte trött, jag hade inte druckit, inte tagit droger. Jag hade haft en jättetrevlig dag i Göteborg. Jag hade inte bråttom.

Tingsrätten slår dock fast att mannens körning inte bidrog till olyckan och att siktförhållandena var mycket goda.

Försvarade sig med vetenskapliga artiklar

Frida Johansson Metso, som är psykolog till yrket, åberopade till sitt försvar fyra vetenskapliga artiklar om fenomenet att "titta men inte se" i trafiken (perceptuell blindhet).

Tingsrätten avfärdar dock att detta skulle befria den 41-åriga liberalen från ansvar.

"De brister hjärnans funktion generellt kan ha enligt de åberopade artiklarna är inget som kan frånta Frida Johansson Metso det aktsamhetskrav hon haft att uppfylla i den aktuella trafiksituationen", står det i domen.

Domstolen konstaterar att Johansson Metso hade en tydlig skyldighet att lämna företräde och att hon inte säkerställde att det kunde ske utan fara.

Enligt tingsrätten har liberalen därmed agerat oaktsamt och orsakat både kollisionen och de skador som motorcyklisten fick.

Frida Johansson Metso döms till 40 dagsböter om 750 kronor, totalt 30.000 kronor. Hon ska även betala 1.000 kronor till brottsofferfonden.