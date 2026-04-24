"Galenskap": Riksdagen röstade nej till att slopa könsbyteslagen

Vid en omröstning på onsdagen valde en majoritet av politikerna i riksdagen att låta den så kallade könstillhörighetslagen ligga fast.

Den kontroversiella lagen drevs igenom av statsminister Ulf Kristersson (M). Den klubbades av riksdagen 2024, trädde i kraft i somras och innebär bland annat att "juridiskt kön" kan ändras redan från 16 års ålder.

Från KD:s sida riktas skarp kritik mot regelverket. Partiets riksdagsledamot Mikael Oscarsson anser att lagen går för långt – och kallar det de andra politikerna gör för "galenskap".

Han lyfter särskilt hur enkelt det numera är att ändra juridiskt kön.

"Vladimir får bli Ulla"

– Det kan räcka med ett digitalt samtal med Kry för att Lisa ska få bli Lars eller Vladimir få bli Ulla. Och sedan kan Ulla bli Vladimir igen, och därefter Ulla igen. Det finns inga gränser, säger Mikael Oscarsson till Världen idag.

KD och SD röstade samlat för att upphäva lagen.

Två andra ledamöter, Patrick Björck (S) och Ellen Juntti (M), gick emot sina partier och röstade i samma riktning – tillsammans de partilösa ledamöterna Elsa Widding, Katja Nyberg, Arin Karapet, Sara-Lena Bjälkö och Marléne Lund Kopparklint.