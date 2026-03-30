Åtalas för att ha sålt sin fru – till över 120 män

En man i Ångermanland åtalades på måndagen misstänkt för grovt koppleri efter att – enligt åklagaren – ha sålt sin fru till ett stort antal män under en längre tid.

Mannen har kopplingar till den kriminella miljön. Han var enligt SVT officer i Försvarsmakten men avbröt den karriären för att i stället bli aktiv i Hells Angels i ett 20-tal år.

Enligt åtalet ska koppleriverksamheten ha pågått från augusti 2022 fram till oktober 2025. Under perioden ska kvinnan ha haft kontakt med över 120 män, och många av dem ska ha återkommit vid flera tillfällen.

Enligt åklagare Ida Annerstedt handlar det totalt om flera hundra misstänkta sexköp.

Utöver fysiska möten ska även ett stort antal sexuella kontakter ha skett digitalt.

Mannen åtalas samtidigt för åtta våldtäkter och fyra försök till våldtäkt. I samtliga fall är det den aktuella kvinnan som är målsägande. Åtalet omfattar även flera fall av misshandel samt två fall av olaga hot riktade mot samma kvinna.

Samtidigt uppges mannen ha skulder på omkring 14 miljoner kronor hos Kronofogden.

Utredningen visar också att paret, som nu befinner sig i en skilsmässoprocess, tidigare haft uppdrag som familjehem.

Mannen nekar till samtliga anklagelser.

Vid en fällande dom för grovt koppleri riskerar han ett flerårigt fängelsestraff. Rättegången väntas inledas den 13 april.

I ett parallellt ärende står mannen även åtalad för grov ekonomisk brottslighet. Han misstänks där för att ha undanhållit intäkter på flera miljoner kronor.

I ett annat rättsärende dök mannen inte upp till förhandling där han anklagades för att ha tömt sin exfrus fastighet på egendom. Han dömdes då att betala vite.