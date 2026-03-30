Trump: Jag vill "ta Irans olja"

Kriget mot Iran är nu inne på sin femte vecka – utan att det går att se någon väg mot fred.

I en intervju med Financial Times säger Donald Trump att han överväger att ta kontroll över Irans oljeindustri.

– Min favoritlösning är att ta Irans olja, säger Trump och jämför med USA:s tidigare agerande i Venezuela.

Han nämner också exportnavet Kharg, en iransk ö som Trump ett tag har antytt att han planerar att invadera.

– Kanske tar vi Kharg, kanske inte. Vi har många alternativ. Det skulle också innebära att vi måste vara där ett tag, säger han.

Enligt uppgift överväger USA att skicka marktrupper till ön, men operationen beskrivs som mycket riskfylld eftersom Iran kan nå området med robotar och drönare.

Samtidigt pressas energimarknaden. Oljepriserna stiger kraftigt i takt med att konflikten sprider sig till fler länder och hotar viktig infrastruktur i regionen.

Under helgen fortsatte Iran med sina attacker mot energianläggningar i gulfstaterna. I Kuwait skadades en anläggning för elproduktion och avsaltning. En arbetare dödades.

Trump påstår fortfarande att han har förhandlingar med Iran som går framåt, något Iran kraftigt nekar till, och det finns inget som tyder på att Trump talar sanning. Enligt kritiker handlar det om att manipulera ner oljepriserna.

Presidenten hävdar också att han avvaktar fram till på måndag med att attackera energimål i Iran, men samtidigt har Iran alltså redan börjat angripa liknande mål i arabländerna efter att Israel attackerat iranska kärnanläggningar.

I intervjun skämtar Trump om det faktum att USA och Israel två gånger i rad inlett krig mot Iran mitt under pågående diplomatiska förhandlingar.

– Man vet aldrig med Iran, eftersom vi förhandlar med dem och sedan måste vi alltid bomba dem, säger han.

Konflikten breder samtidigt ut sig ytterligare. De Iranstödda Huthirebellerna i Jemen meddelar att de gått in i kriget.

"De väpnade styrkorna i Jemen har genomfört den första militära operationen med en salva av ballistiska robotar riktade mot känsliga israeliska militära mål", skriver rebellerna.