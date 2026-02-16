© Tomislav Stjepic
 

Återvandringsbidraget: 100 procent avslag hittills

Publicerad 16 februari 2026 kl 18.02

Inrikes. Det nya, kraftigt höjda återvandringsbidraget har lockat rekordmånga sökande. Men hittills har samtliga prövade ansökningar fått avslag.

Sedan den 1 januari 2026 uppgår stödet till 350.000 kronor per vuxen och 25.000 kronor per barn. Tidigare låg nivåerna på 10.000 respektive 5.000 kronor.

Under januari inkom 272 ansökningar till Migrationsverket. Det är fler än under hela 2025, då 152 personer sökte. Förra året beviljades endast en ansökan.

Av årets sökande är 179 män och 93 kvinnor. Flest, 170 personer, är syriska medborgare.

Av de 272 ansökningarna har 83 hittills hunnit prövas. Samtliga har fått avslag. Enligt Migrationsverket saknade 55 sökande rätt tillstånd. Ytterligare 21 hade skulder hos Kronofogden eller CSN. Resterande avslogs av andra skäl.

– Att kontrollera vilka som har skulder hos Kronofogden eller CSN går ganska snabbt och då får man avslag direkt. Men för att få ett positivt beslut behöver man gå igenom flera steg, till exempel att besöka Migrationsverket för ett samtal, säger presskommunikatör Didzis Melbiksis till TV4 Nyheterna.

Myndigheten uppger att handläggningstiden normalt överstiger en månad.

– Den nya nivån började gälla för ungefär en månad sedan så det är alldeles för tidigt att utvärdera det eller dra några slutsatser, säger Forssell till TV4 Nyheterna.

