Regeringen föreslår bidragsstopp för kriminella

Regeringen ger en pågående utredning ett utökat uppdrag att analysera hur personer som begår brott ska kunna hindras från att ta del av ersättningar från staten.

Bakgrunden är att stora summor varje år betalas ut felaktigt från välfärdssystemen – och mycket av det har visat sig gå till organiserad brottslighet.

Utredningen ska nu analysera om en "generell bidragsspärr" bör införas för vissa kriminella.

Spärren ska kunna hindra utbetalningar till personer som gjort sig skyldiga till allvarliga bidragsbrott eller annan grov brottslighet.

– För att krossa den organiserade brottsligheten och strypa den kriminella ekonomin behöver vi stoppa den alldeles för omfattande bidragsbrottsligheten i Sverige. Kriminella ska inte kunna tillskansa sig våra gemensamma skattepengar, utan det är pengar som ska gå till de som faktiskt är i behov av dem. Vi är på rätt väg, men vi är inte framme. Därför tar vi nu ytterligare steg för att stoppa bidragsbrottsligheten, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

Kristdemokraternas Hans Eklind konstaterar att kriminella lockas av de hundratals miljarder som betalas ut av de statliga välfärdssystemen.

– Brott som begås bakom datorer, från ett kontor, eller hemma i soffan. Bidragsbrott måste tas på allvar, även om det är en anonym skara skattebetalare som är brottsoffer. Vi är redo att pröva varje åtgärd som gör att vi sparar miljardbelopp från att hamna i orätta händer och samtidigt bevarar legitimiteten för våra system, säger han.

Utredningen ska också analysera hur myndigheter kan använda information bättre för att upptäcka felaktiga utbetalningar samt se över reglerna för återkrav.

Delar av uppdraget ska redovisas 2027 och resten 2028. Lagmannen Göran Lundahl utses till ny utredare i det fortsatta arbetet.