Regeringen föreslår bidragsstopp för kriminella

Publicerad 15 april 2026 kl 17.53

Inrikes. Regeringen vill utreda om grovt kriminella ska kunna stängas ute från välfärdssystemen. En ny utredning ska se över möjligheten till en "generell bidragsspärr".

Regeringen ger en pågående utredning ett utökat uppdrag att analysera hur personer som begår brott ska kunna hindras från att ta del av ersättningar från staten.

Bakgrunden är att stora summor varje år betalas ut felaktigt från välfärdssystemen – och mycket av det har visat sig gå till organiserad brottslighet.

Utredningen ska nu analysera om en "generell bidragsspärr" bör införas för vissa kriminella.

Spärren ska kunna hindra utbetalningar till personer som gjort sig skyldiga till allvarliga bidragsbrott eller annan grov brottslighet.

– För att krossa den organiserade brottsligheten och strypa den kriminella ekonomin behöver vi stoppa den alldeles för omfattande bidragsbrottsligheten i Sverige. Kriminella ska inte kunna tillskansa sig våra gemensamma skattepengar, utan det är pengar som ska gå till de som faktiskt är i behov av dem. Vi är på rätt väg, men vi är inte framme. Därför tar vi nu ytterligare steg för att stoppa bidragsbrottsligheten, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

Kristdemokraternas Hans Eklind konstaterar att kriminella lockas av de hundratals miljarder som betalas ut av de statliga välfärdssystemen.

– Brott som begås bakom datorer, från ett kontor, eller hemma i soffan. Bidragsbrott måste tas på allvar, även om det är en anonym skara skattebetalare som är brottsoffer. Vi är redo att pröva varje åtgärd som gör att vi sparar miljardbelopp från att hamna i orätta händer och samtidigt bevarar legitimiteten för våra system, säger han.

Utredningen ska också analysera hur myndigheter kan använda information bättre för att upptäcka felaktiga utbetalningar samt se över reglerna för återkrav.

Delar av uppdraget ska redovisas 2027 och resten 2028. Lagmannen Göran Lundahl utses till ny utredare i det fortsatta arbetet.

Nyheter från förstasidan

"Inte okej": Heja Jimmie-doftgran väcker hysteri

Uppmärksam lokalbo noterade detaljen i kommunbilen. Nu rasar Stenungsunds S-topp mot "politisk propaganda".0 

Ekonominyheter

Utbudschock efter lag om höjda bostadspriser

Reformen ser ut att få omvänd effekt.. Marknaden översköljs av sugna säljare när unga får låna mer.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

