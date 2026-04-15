Utbudschock efter lag om höjda bostadspriser

Publicerad 15 april 2026 kl 12.51

Ekonomi. Regeringens nya bolåneregler trädde i kraft den 1 april och ska göra det lättare för i huvudsak 90-talister att skuldsätta sig hårdare när de köper bostäder av äldre generationer. Men nu leder lagen – vars syfte var att höja bostadspriserna – istället till att en våg av bostadsannonser sköljer över marknaden, skriver Realtid.

Reformen, som i praktiken innebär lättnader för yngre köpare – har snabbt fått genomslag. Samtidigt växer kritiken mot att befintliga bostadsägare kan hamna i kläm, skriver Realtid.

Färska siffror från bostadssajter visar att utbudet av bostäder ökat kraftigt på kort tid. Uppgången beskrivs som den största på över ett decennium sett från en vecka till en annan.

En bidragande faktor är att många säljare "avvaktade" regeländringarna och nu valt att lägga ut sina bostäder, i hopp om att få mer betalt.

Reformen syftar till att göra det enklare för yngre hushåll att ta sig in på bostadsmarknaden genom att låta dem belåna sig mer än vad som tidigare varit tillåtet.

Genom mer aggressiva lånevillkor kan fler få tillgång till finansiering – även vid höga bostadspriser. Tanken är att bryta den långvariga svårighet att sälja till historiska rekordpriser som under flera år präglat marknaden i Sverige, USA och flera andra länder.

Men effekten har alltså blivit den motsatta.

Med fler objekt ute samtidigt ökar konkurrensen mellan säljarna och de uppstår en köparens marknad. Det riskerar att dämpa prisuppgången och gynna unga, varnar Realtid.

Samtidigt pekar flera bedömare på att de nya reglerna slår hårdare mot dem som redan äger sin bostad. Möjligheten att ta tilläggslån har stramats åt, och det krävs nu lägre belåningsgrad för att kunna låna mer på sin bostad i syfte att exempelvis spela golf eller åka till Thailand.

För hushåll som planerat att finansiera resor eller andra nöjen via bolånet kan det innebära ett tydligt bakslag för äldre generationer.

Även förslaget om skärpta regler för omvärdering – där bostäder inte lika lätt kan värderas upp för att frigöra nytt låneutrymme – bidrar till en mer begränsad flexibilitet.

"Din jävla hora": Tobias Hübinette åtalas för hot mot vänsterkvinna

Expo-grundaren hotar "lägga beslag på och ta andras barn". Anklagar kvinnan för att ha gjort honom till "porrmissbrukare".0 

IEA: Värsta energikrisen i modern tid

Trumps krig en katastrof av sällan skådat slag.. "Som två oljekriser och en gaskris."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Meya blev våldtagen – då ljög Kristersson

Mohammed fick stanna. Men den uteblivna utvisningen är Kristerssons fel.0 

Dan Park får sex månaders fängelse för "rasistiska" X-inlägg

Konstnären straffas stenhårt enligt politikernas åsiktslag. "Sex månaders fängelse för satir."0 

Stockholmsbörsen rusar – med över 4 procent

Vapenvilan ger glädjeyra på marknaden.. Men stora frågetecken finns kring uppgörelsen med Iran.0 

Tre olika momssatser på mat – så rörigt blir det inför valet

Krånglet: 6, 9 och 25 procent.. Men för konsumenterna kan det på sikt bli upp till tre procent billigare.0 

Ryska och indiska fartyg släpps genom sundet: "Vänliga nationer"

Teherans besked: Dessa länder undantas blockaden.. Motkravet är att de inte stöttar kriget.0 

"Skrämmande": Växande vreden när storbankerna stoppar kontanter och stänger konton

Allt fler får nog av terrorn.. "Banken har slutat vara en servicepartner och blivit en fientlig kontrollmakt."0 

Inte nyttigt mata bin med socker. Problem när bin inte får leva på sin egen honung.0 

Android ska få konkurrens av system som är fritt på riktigt. Projektet: Telefon utan "spyware" från Google.0 

Storbritannien portar Kanye West – hel festival ställs in. Det blir ingen Wireless Festival i London.0 

Onlyfans-ägaren död i cancer. Porrkungen Radvinsky blev 43 år.0 