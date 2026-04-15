Utbudschock efter lag om höjda bostadspriser

Reformen, som i praktiken innebär lättnader för yngre köpare – har snabbt fått genomslag. Samtidigt växer kritiken mot att befintliga bostadsägare kan hamna i kläm, skriver Realtid.

Färska siffror från bostadssajter visar att utbudet av bostäder ökat kraftigt på kort tid. Uppgången beskrivs som den största på över ett decennium sett från en vecka till en annan.

En bidragande faktor är att många säljare "avvaktade" regeländringarna och nu valt att lägga ut sina bostäder, i hopp om att få mer betalt.

Reformen syftar till att göra det enklare för yngre hushåll att ta sig in på bostadsmarknaden genom att låta dem belåna sig mer än vad som tidigare varit tillåtet.

Genom mer aggressiva lånevillkor kan fler få tillgång till finansiering – även vid höga bostadspriser. Tanken är att bryta den långvariga svårighet att sälja till historiska rekordpriser som under flera år präglat marknaden i Sverige, USA och flera andra länder.

Men effekten har alltså blivit den motsatta.

Med fler objekt ute samtidigt ökar konkurrensen mellan säljarna och de uppstår en köparens marknad. Det riskerar att dämpa prisuppgången och gynna unga, varnar Realtid.

Samtidigt pekar flera bedömare på att de nya reglerna slår hårdare mot dem som redan äger sin bostad. Möjligheten att ta tilläggslån har stramats åt, och det krävs nu lägre belåningsgrad för att kunna låna mer på sin bostad i syfte att exempelvis spela golf eller åka till Thailand.

För hushåll som planerat att finansiera resor eller andra nöjen via bolånet kan det innebära ett tydligt bakslag för äldre generationer.

Även förslaget om skärpta regler för omvärdering – där bostäder inte lika lätt kan värderas upp för att frigöra nytt låneutrymme – bidrar till en mer begränsad flexibilitet.