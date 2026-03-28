Återvandringshubbar i tredje världen nytt EU-vapen mot illegal invandring

Publicerad 28 mars 2026 kl 13.18

Inrikes. EU-parlamentet har röstat för att gå vidare med ett nytt regelverk för att hantera illegal invandrin, där så kallade återvandringshubbar i tredje världen ingår. Syftet är att effektivisera utvisningar och minska trycket på medlemsländerna, skriver The Guardian.

Förslaget innebär att personer utan uppehållsrätt ska skickas till center utanför EU i väntan på återvändande, där de kan söka asyl bäst de vill, i stället för att stanna kvar inom unionen.

Förespråkare ser åtgärden som ett nödvändigt steg för att få bättre kontroll över invandringen och avlasta mottagningssystem som länge varit hårt belastade.

EU-parlamentet röstade med klar majoritet för att gå vidare, trots motstånd från vissa partigrupper.

Flera medlemsländer har samtidigt beskrivit återvändandehubbarna som innovativa lösningar på en långvarig migrationskris.

Brå-projekt ska hjälpa kriminella kvinnor – "utsatta"

"Framför allt är det viktigt att också erbjuda dem rätt stöd och hjälp". Samtidigt har mord blivit ett"lågstatusjobb", varnar polisen. 

Tre olika momssatser på mat – så rörigt blir det inför valet

Krånglet: 6, 9 och 25 procent.. Men för konsumenterna kan det på sikt bli upp till tre procent billigare. 

