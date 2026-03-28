Återvandringshubbar i tredje världen nytt EU-vapen mot illegal invandring

Förslaget innebär att personer utan uppehållsrätt ska skickas till center utanför EU i väntan på återvändande, där de kan söka asyl bäst de vill, i stället för att stanna kvar inom unionen.

Förespråkare ser åtgärden som ett nödvändigt steg för att få bättre kontroll över invandringen och avlasta mottagningssystem som länge varit hårt belastade.

EU-parlamentet röstade med klar majoritet för att gå vidare, trots motstånd från vissa partigrupper.

Flera medlemsländer har samtidigt beskrivit återvändandehubbarna som innovativa lösningar på en långvarig migrationskris.