Brå-projekt ska hjälpa kriminella kvinnor – "utsatta"

Förklaringen till att unga kvinnor begår brott är i själva verket mäns våld mot kvinnor och sexuellt våld, visar Brås forskning.

– Av de tjejer som deltagit i projektet hade över 80 procent utsatts för sexuellt våld, säger Anna Danielsson, forskare på Brå, till SVT.

– Det blir ett ytterligare lager av utsatthet.

Hon varnar också för att de unga kvinnorna inte ses som fullvärdiga medlemmar av gängen trots att de utför olika former av beställningsjobb som involverar grov kriminalitet.

Polisens gängexpert Gunnar Appelgren har en annan syn på det hela. Enligt hans förklaring begår unga kvinnor grova gängbrott av samma skäl som män.

– De vill också ha pengar och bling-bling. När vi tömt telefoner i utredningar har vi sett att det finns både pojkar och flickor som ber om att få olika former av jobb.

– För tio år sedan var det hög status men att utföra mord är i dag ett lågstatusjobb bland kriminella, säger Gunnar Appelgren till SVT.

Sedan tidigare misstänks en 15-årig flicka för inblandning i två av veckans fem skjutningar – en i Vårby gård söder om Stockholm i måndags och två dagar senare på Rosengård i Malmö.

Flickan ska ha tagit på sig morduppdrag från det så kallade Foxtrot-nätverket, enligt polisen.