Australien "tackar nej" till självmordsprojekt i Hormuzsundet

Publicerad 16 mars 2026 kl 02.50

Utrikes. Australien kommer inte att skicka krigsfartyg till Hormuzsundet efter en inbjudan från USA, rapporterar The Guardian. Landet tackar därmed nej till att ingå i den USA-ledda insatsen, som beskrivs som ett självmordsprojekt av militära experter.

Australiens infrastrukturminister Catherine King uppger att landet inte kommer att skicka fartyg till Hormuzsundet – en viktig korridor för oljetransporter som i praktiken har stängts på grund av det pågående kriget i Mellanöstern.

King säger till RN Australia att landet var ”väl förberett” i morse, men tillade att landet, som hör till de som är mest beroende av trafiken genom sundet, räknar med problem framöver och måste vara förberedda inför det.

– Det är uppenbart att ju längre kriget fortsätter, desto större kommer konsekvenserna att bli – inte bara för oss utan även för Asien–Stillahavsregionen som helhet.

Nyheter från förstasidan

"Länge leve shahen" – här kräver Busch ny diktatur i Iran

Ministern på Norra Bantorget: "Javid Shah!". Samtidigt uppmanar regeringen andra att "inte ta Mellanösterns konflikter till svenska gator och torg".0 

Ekonominyheter

Kundflykt när Prisjakt chockhöjer sina egna priser

E-handelssverige lämnar plattformen.. Nu tvingas företaget skjuta upp sin egen börsintroduktion.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

