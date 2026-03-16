Australien "tackar nej" till självmordsprojekt i Hormuzsundet

Australiens infrastrukturminister Catherine King uppger att landet inte kommer att skicka fartyg till Hormuzsundet – en viktig korridor för oljetransporter som i praktiken har stängts på grund av det pågående kriget i Mellanöstern.

King säger till RN Australia att landet var ”väl förberett” i morse, men tillade att landet, som hör till de som är mest beroende av trafiken genom sundet, räknar med problem framöver och måste vara förberedda inför det.

– Det är uppenbart att ju längre kriget fortsätter, desto större kommer konsekvenserna att bli – inte bara för oss utan även för Asien–Stillahavsregionen som helhet.