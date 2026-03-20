Här försöker de krossa "myten" att afrikaner har låg IQ: "Resultatet är mycket nedslående"

Youtubekanalen Bantu City Diaries bestämde sig för att göra ett experiment.

Tidigare sammanställningar av vetenskapliga studier visar att svarta afrikaner har mycket låg IQ, sämst i världen om man bortser från aboriginerna i Australien. I Nigeria brukar IQ-nivån fastställas kring omkring 70 i genomsnitt.

För att testa "myten" om att afrikaner har låg intelligens lät kanalen nigerianer på gatan i Lagos göra ett IQ-test inför kameran.

– Resultatet är mycket nedslående, konstaterar programledaren.

Han berättar hur studien genomfördes.

– Vi satte upp våra bord och datorer på gatorna i Lagos. I köpcentrum, på huvudgator och i bostadsområden.

Urvalet bestod av en blandning av unga och äldre, män och kvinnor. Alla deltagare var över 16 år.

Resultatet: I genomsnitt hade deltagarna 73 i IQ, medan medianen var 69 – helt i linje med förväntningarna. Över hälften hade med andra ord under 70 i IQ.

Endast 3 procent av deltagarna hade över 102 i IQ.

Bantu City Diaries noterar att resultatet inte skiljer sig från de IQ-siffror som finns på internet och bygger på tidigare vetenskapliga studier.

Programledaren, som själv är nigerian, hävdar dock att han själv är ett undantag.

– Resultatet var så nedslående att jag själv var tvungen att göra testet för att försäkra mig om att det inte var så svårt. Och inte för att skryta – men mitt resultat var mycket bra, säger han.