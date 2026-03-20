© Youtube
 

Här försöker de krossa "myten" att afrikaner har låg IQ: "Resultatet är mycket nedslående"

Scrolla för video...

Publicerad 20 mars 2026 kl 18.35

Utrikes. En afrikansk Youtubekanal bestämde sig för att granska "myten" att afrikaner har låg IQ. De lät förbipasserande nigerianer testa sin intelligens inför kameran, och det visade sig att den genomsnittliga IQ-nivån var runt 70 – precis som tidigare mätningar visat. Bara några enstaka procent fick högre resultat än en genomsnittlig europé.

Dela artikeln

Youtubekanalen Bantu City Diaries bestämde sig för att göra ett experiment.

Tidigare sammanställningar av vetenskapliga studier visar att svarta afrikaner har mycket låg IQ, sämst i världen om man bortser från aboriginerna i Australien. I Nigeria brukar IQ-nivån fastställas kring omkring 70 i genomsnitt.

För att testa "myten" om att afrikaner har låg intelligens lät kanalen nigerianer på gatan i Lagos göra ett IQ-test inför kameran.

– Resultatet är mycket nedslående, konstaterar programledaren.

Han berättar hur studien genomfördes.

– Vi satte upp våra bord och datorer på gatorna i Lagos. I köpcentrum, på huvudgator och i bostadsområden.

Urvalet bestod av en blandning av unga och äldre, män och kvinnor. Alla deltagare var över 16 år.

Resultatet: I genomsnitt hade deltagarna 73 i IQ, medan medianen var 69 – helt i linje med förväntningarna. Över hälften hade med andra ord under 70 i IQ.

Endast 3 procent av deltagarna hade över 102 i IQ.

Bantu City Diaries noterar att resultatet inte skiljer sig från de IQ-siffror som finns på internet och bygger på tidigare vetenskapliga studier.

Programledaren, som själv är nigerian, hävdar dock att han själv är ett undantag.

– Resultatet var så nedslående att jag själv var tvungen att göra testet för att försäkra mig om att det inte var så svårt. Och inte för att skryta – men mitt resultat var mycket bra, säger han.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.