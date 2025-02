Även Kanada slipper Trump-tullar – i sista stund

Kanadas premiärminister Justin Trudeau meddelade under natten nyheten via sociala medier. Han betonar att Kanada nu skärper sina insatser mot flödet av den livsfarliga drogen fentanyl till USA.

"Jag hade just ett bra samtal med president Trump", skriver han och förklarar att Kanada bland annat ska tillsätta en särskild "fentanyl­samordnare" samt stärka sin gränsövervakning med nya helikoptrar, teknik och fler gränsvakter.

Trump hade tidigare hotat med 25-procentiga tullar på varor från både Kanada och Mexiko, samt en 10-procentig tull på kinesiska produkter. Men efter att Mexiko gått med på att skicka 10.000 soldater till sin gräns för att stoppa fentanylsmugglingen valde Trump att pausa tullarna i en månad även där.

Presidenten motiverar beslutet med att Kanada nu tar sitt ansvar: "Kanada har gått med på att säkra vår norra gräns och att äntligen stoppa den dödliga våg av droger som flödar in i vårt land", skriver Trump på Truth Social.

Han tillägger att tullarna skjuts upp i 30 dagar för att ge utrymme för att förhandla fram ett slutgiltigt avtal.

Om avtalen med Mexiko och Kanada faktiskt leder till minskad drogsmuggling återstår att se. Klart är dock att Trump ännu en gång har använt sin klassiska förhandlingsstrategi – med initiala hot om överväldigande konsekvenser – för att pressa grannländerna till lydnad.

I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan — reinforcing the border with new choppers, technology and personnel, enhanced coordination with our American partners, and increased resources to stop the flow of fentanyl. Nearly…

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 3, 2025