Trump allt närmare markinvasion – för att hitta Irans "weapons of mass destruction"

USA:s FN-sändebud Mike Waltz säger samtidigt att USA förbereder sig för ett ingripande med marktrupper för att beslagta de "weapons of mass destruction" som Iran påstås vara på väg att färdigställa.

– Vi har trupper och operatörer som är fokuserade på att beslagta massförstörelsevapen om det behövs och om en sådan order ges, säger Waltz.

– Iran får inte ha kärnvapen, och president Trump kommer att göra det som krävs för att säkerställa att de inte får ett, tillägger han.

Trump öppnar själv för att sätta in marktrupper.

– Kan det bli så? Möjligen, av ett mycket bra skäl, säger Donald Trump till reportrar ombord på Air Force One när han får frågor om amerikanska marktrupper i Iran.

– Det skulle vara en bra sak, och i något skede kommer vi kanske att göra det, säger han.