© SOM, FT BILD/ARKIV
 

Avslöjandet: SVT:s succésiffror bygger på undertryckta SD-röster

Publicerad 21 april 2026 kl 14.11

Media. I över tio års tid har SVT och SR kunnat skryta om fantastiska förtroendesiffror i SOM-institutets mätningar. Men nu avslöjas att siffrorna bygger på att SD-väljare – som är allra mest kritiska till public service – är kraftigt och systematiskt underrepresenterade i underlaget.

De återkommande SOM-mätningarna om förtroendet för SVT och SR ifrågasätts nu efter nya uppgifter om snedfördelning i urvalet.

Enligt de officiella siffrorna höjer sig SR och SVT långt över andra medier. I den senaste mätningen uppgavs 70 procent av svenskarna ha mycket eller ganska stort förtroende för respektive bolag.

Men enligt en granskning i Kvartal är flera grupper kraftigt underrepresenterade i mätningen. Trots det väljer SOM-institutet att inte balansera detta genom så kallad viktning. Och så har det sett ut i åtminstone över tio års tid, enligt granskningen.

Särskilt väljare som sympatiserar med Sverigedemokraterna – kända för att ha mycket lägre förtroende för public service än andra partisympatisörer – förekommer i betydligt lägre grad i mätningen än deras faktiska stöd i väljarkåren.

I mars rapporterades om att en ny mätning från SOM-institutet visade att förtroendet för SVT:s innehåll samtidigt rasar bland väljare som beskriver sig som "klart till höger".

Även andra grupper saknas oftare i SOM-underlaget, som yngre personer och individer med kortare utbildning.

Johan Martinsson, tidigare föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet 2017–2023, pekar på att resultaten på detta sätt blir missvisande.

– Det är väldigt troligt att det här är ett problem för undersökningen och att det inte speglar verkligheten korrekt, säger han till Kvartal.

Martinsson, som i dag är opinionschef på Demoskop, konstaterar att det är "otroligt sällsynt att publicera siffror som inte är viktade".

Även nuvarande den undersökningsledaren medger brister i metoden.

– Jag vill vara ödmjuk här och säga att vår mätning verkligen inte är perfekt. Den potentiella underskattningen av dem som är väldigt skeptiska till myndigheter och inte litar på public service och då inte vill svara är ett reellt problem, säger Marcus Weissenbilder till Kvartal.

Orosanmälningar, våld och nakenbilder: Så förföljs 17-årige Lulle av vänstern

"Är det här normalt?" Tonåringen förstår inte varför han terroriseras för att han försöker förstå samhället.0 

Allt fler företag satsar på dyrare och sämre

"Moderniserar" villkoren för att tjäna mer.. Populära abonnemang försämras, blir dyrare och krånglas till.0 

