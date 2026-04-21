Avslöjandet: SVT:s succésiffror bygger på undertryckta SD-röster

De återkommande SOM-mätningarna om förtroendet för SVT och SR ifrågasätts nu efter nya uppgifter om snedfördelning i urvalet.

Enligt de officiella siffrorna höjer sig SR och SVT långt över andra medier. I den senaste mätningen uppgavs 70 procent av svenskarna ha mycket eller ganska stort förtroende för respektive bolag.

Men enligt en granskning i Kvartal är flera grupper kraftigt underrepresenterade i mätningen. Trots det väljer SOM-institutet att inte balansera detta genom så kallad viktning. Och så har det sett ut i åtminstone över tio års tid, enligt granskningen.

Särskilt väljare som sympatiserar med Sverigedemokraterna – kända för att ha mycket lägre förtroende för public service än andra partisympatisörer – förekommer i betydligt lägre grad i mätningen än deras faktiska stöd i väljarkåren.

I mars rapporterades om att en ny mätning från SOM-institutet visade att förtroendet för SVT:s innehåll samtidigt rasar bland väljare som beskriver sig som "klart till höger".

Kraftigt förtroendefall – på bara ett år.



SVT:s vd slår tillbaka mot SOM-mätningen: "Bilden är faktiskt mer splittrad." https://t.co/7tFAmreISN — Fria Tider (@friatider) March 19, 2026

Även andra grupper saknas oftare i SOM-underlaget, som yngre personer och individer med kortare utbildning.

Johan Martinsson, tidigare föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet 2017–2023, pekar på att resultaten på detta sätt blir missvisande.

– Det är väldigt troligt att det här är ett problem för undersökningen och att det inte speglar verkligheten korrekt, säger han till Kvartal.

Martinsson, som i dag är opinionschef på Demoskop, konstaterar att det är "otroligt sällsynt att publicera siffror som inte är viktade".

Även nuvarande den undersökningsledaren medger brister i metoden.

– Jag vill vara ödmjuk här och säga att vår mätning verkligen inte är perfekt. Den potentiella underskattningen av dem som är väldigt skeptiska till myndigheter och inte litar på public service och då inte vill svara är ett reellt problem, säger Marcus Weissenbilder till Kvartal.