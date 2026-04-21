© X, Skärmavbild
"Varför får man inte ställa frågor?" undrar Lulle.

Orosanmälningar, våld och nakenbilder: Så förföljs 17-årige Lulle av vänstern

Publicerad 21 april 2026 kl 11.32

Inrikes. Den 17-årige medborgarjournalisten "Lulle" har drabbats av omfattande trakasserier på grund av sina granskningar av vänstern. Förutom att tonåringen utsätts för hot och våld hopar sig orosanmälningarna som vänsteraktivisterna lämnar in mot hans familj.
– Är det här normalt? frågar sig Lulle nu.

Lulle har under de år han hållit på med medborgarjournalistik blivit en av vänsterns främsta måltavlor – trots sin ringa ålder.

Fria Tider har tidigare bland annat uppmärksammat hur vänstertidningen Dagens ETC klandrats för att ha pekat ut "Lulle", då bara 16 år, för att vara en farlig "högerextremist".

En senare dramatisk video visade hur Lulle blev attackerad och misshandlad av en grupp vänsterextremister i Stockholm.

En i gänget var den ökände våldsverkaren Joel Bjurströmer Almgren – som är dömd för dråpförsök och en lång rad andra brutala brott mot meningsmotståndare på högerkanten.

– Din fucking luffare asså, väser 47-årige Bjurströmer Almgren till tonårige Lulle i klippet.

Men detta är bara toppen på ett isberg. I ett längre inlägg i sociala medier beskriver 17-åringen hur hans liv har kommit att präglas av vänsterns trakasserier.

"Att bli misshandlad. Att min familj ständigt hotas och orosanmäls. Bara för att jag ställer frågor. Är det här priset jag ska behöva betala?" frågar han.

17-åringen fortsätter:

"Jag är bara en kille som gillar att förstå världen – att se saker med egna ögon, att våga fråga. Men tydligen är det i dagens Sverige något man ska straffas hårt för."

Han berättar att han länge har undrat varför manliga HBTQ-aktivister bjuds in till skolor och bibliotek för att, utklädda till kvinnor, vistas bland barn.

"Det är en ärlig fråga. Men när jag gick till ett bibliotek och ställde den – utan att skrika, utan att provocera – blev jag utslängd. Folk blev arga. Inte för att jag gjorde något – utan för att jag undrade", skriver Lulle.

"Varför får man inte ställa frågor?" fortsätter han.

Tonåringen konstaterar att han på grund av sitt engagemang har fått uppleva saker som ingen i hans ålder borde behöva gå igenom.

"Min familj har blivit orosanmäld till socialtjänsten fler gånger än jag kan räkna. Inget har lett vidare – men varje anmälan måste utredas. Det sliter. På oss. På mina föräldrar. På mig. Det är ett sätt att skrämma mig till tystnad."

Han berättar också att hans mamma i över ett år har blivit trakasserad av en Palestinaaktivist.

"Han har skickat mängder av nakenbilder, trakasserat oss om och om igen. Och trots allt – inget händer. Vi får stå där ensamma."

Lulle uppger att han ofta blir attackerad av när han besöker demonstrationer som han bevakar med en kamera han själv köpt för CSN-pengar.

"Jag har blivit knuffad, hotad, omringad. Vuxna människor skriker åt mig."

Allt detta sker bara för att han försöker förstå samhället, konstaterar Lulle.

"Är det här normalt? Är det det här jag ska behöva utstå för att jag ställer frågor?" frågar han.

Nyheter från förstasidan

Avslöjandet: SVT:s succésiffror bygger på undertryckta SD-röster

SR och SVT uppges ha skyhöga förtroendesiffror. Men många av de största kritikerna syns inte i SOM-mätningen.0 

Ekonominyheter

Allt fler företag satsar på dyrare och sämre

"Moderniserar" villkoren för att tjäna mer.. Populära abonnemang försämras, blir dyrare och krånglas till.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.