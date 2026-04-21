Orosanmälningar, våld och nakenbilder: Så förföljs 17-årige Lulle av vänstern

Lulle har under de år han hållit på med medborgarjournalistik blivit en av vänsterns främsta måltavlor – trots sin ringa ålder.

Fria Tider har tidigare bland annat uppmärksammat hur vänstertidningen Dagens ETC klandrats för att ha pekat ut "Lulle", då bara 16 år, för att vara en farlig "högerextremist".

En senare dramatisk video visade hur Lulle blev attackerad och misshandlad av en grupp vänsterextremister i Stockholm.

En i gänget var den ökände våldsverkaren Joel Bjurströmer Almgren – som är dömd för dråpförsök och en lång rad andra brutala brott mot meningsmotståndare på högerkanten.

– Din fucking luffare asså, väser 47-årige Bjurströmer Almgren till tonårige Lulle i klippet.

Här misshandlas Lulle, 17, av AFA-mobben:



Överfölls vid Stockholms moské.



Men detta är bara toppen på ett isberg. I ett längre inlägg i sociala medier beskriver 17-åringen hur hans liv har kommit att präglas av vänsterns trakasserier.

"Att bli misshandlad. Att min familj ständigt hotas och orosanmäls. Bara för att jag ställer frågor. Är det här priset jag ska behöva betala?" frågar han.

17-åringen fortsätter:

"Jag är bara en kille som gillar att förstå världen – att se saker med egna ögon, att våga fråga. Men tydligen är det i dagens Sverige något man ska straffas hårt för."

Han berättar att han länge har undrat varför manliga HBTQ-aktivister bjuds in till skolor och bibliotek för att, utklädda till kvinnor, vistas bland barn.

"Det är en ärlig fråga. Men när jag gick till ett bibliotek och ställde den – utan att skrika, utan att provocera – blev jag utslängd. Folk blev arga. Inte för att jag gjorde något – utan för att jag undrade", skriver Lulle.

"Varför får man inte ställa frågor?" fortsätter han.

Tonåringen konstaterar att han på grund av sitt engagemang har fått uppleva saker som ingen i hans ålder borde behöva gå igenom.

"Min familj har blivit orosanmäld till socialtjänsten fler gånger än jag kan räkna. Inget har lett vidare – men varje anmälan måste utredas. Det sliter. På oss. På mina föräldrar. På mig. Det är ett sätt att skrämma mig till tystnad."

Han berättar också att hans mamma i över ett år har blivit trakasserad av en Palestinaaktivist.

"Han har skickat mängder av nakenbilder, trakasserat oss om och om igen. Och trots allt – inget händer. Vi får stå där ensamma."

Lulle uppger att han ofta blir attackerad av när han besöker demonstrationer som han bevakar med en kamera han själv köpt för CSN-pengar.

"Jag har blivit knuffad, hotad, omringad. Vuxna människor skriker åt mig."

Allt detta sker bara för att han försöker förstå samhället, konstaterar Lulle.

"Är det här normalt? Är det det här jag ska behöva utstå för att jag ställer frågor?" frågar han.