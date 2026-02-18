© FT BILD/ARKIV
 

Både KD och L under spärren

Publicerad 18 februari 2026 kl 09.14

Inrikes. Två av Tidöpartierna hamnar under riksdagsspärren om det vore val i dag. Det visar Novus senaste mätning, publicerad av Göteborgs-Posten.

Dela artikeln

Enligt mätningen samlar partierna bakom Tidöavtalet 46,3 procent. Oppositionspartierna når samtidigt 52,3 procent. Skillnaden har därmed ökat jämfört med föregående månad.

Liberalerna noteras för 2,1 procent och Kristdemokraterna för 3,8 procent. Båda ligger alltså under fyraprocentsspärren nu.

– KD har dansat runt spärren länge. Förra mätningen såg det ganska ljust ut för dem med 4,3 procent men det har inte hållit i sig, säger Novus opinions­expert Hjalmar Strid till GP.

Han pekar på energifrågan som en möjlig förklaring till nedgången för KD, där Ebba Busch är ansvarigt statsråd.

– De blir sannolikt lite bestraffade just nu för hur det ser ut på elprismarknaden, säger han till GP.

Poliskvinnan stjäl en sallad – sen kommer överraskningen

Går inte som hon tänkt – alls. Nu åtalas 30-åringen för spektakulära scenerna i Ica-butiken.0 Plus

Nya antisexlagen

Uppgift: Minister som vill förbjuda sugar dating "hade affär" med sin sekreterare – sexbilder sprids

Onlyfans-förbjudaren Paulina Brandbergs (L) avgång kantas av skriverier. Ska ha bytt nakenfoton – som hamnade fel.0 Plus

Asylaktivist riskerar 25 års fängelse

51-åringen försörjer sig på sin godhet. Men nu är det slut på det hela.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Sex vänsterextremister gripna för mordet på Quentin, 23

Slogs ihjäl när han skyddade högerkvinnor. Misstänkta knyts till förbjuden AFA-grupp.0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.