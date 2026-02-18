Både KD och L under spärren

Enligt mätningen samlar partierna bakom Tidöavtalet 46,3 procent. Oppositionspartierna når samtidigt 52,3 procent. Skillnaden har därmed ökat jämfört med föregående månad.

Liberalerna noteras för 2,1 procent och Kristdemokraterna för 3,8 procent. Båda ligger alltså under fyraprocentsspärren nu.

– KD har dansat runt spärren länge. Förra mätningen såg det ganska ljust ut för dem med 4,3 procent men det har inte hållit i sig, säger Novus opinions­expert Hjalmar Strid till GP.

Han pekar på energifrågan som en möjlig förklaring till nedgången för KD, där Ebba Busch är ansvarigt statsråd.

– De blir sannolikt lite bestraffade just nu för hur det ser ut på elprismarknaden, säger han till GP.