Bara 600 väntas få återvandringsbidrag

Publicerad 2 mars 2026 kl 08.34

Inrikes. Omkring 600 personer per år beräknas beviljas det nya höjda återvandringsbidraget. Prognosen bygger på de ansökningar som kommit in i januari och början av februari.

Bedömningen gäller de närmaste åren och är preliminär, enligt Migrationsverket.

Stödet kan sökas av personer som framför allt har fått uppehållstillstånd som asylinvandrare senast den 12 september 2024 och som vill återvända till sitt ursprungsland.

För en vuxen uppgår bidraget till 350.000 kronor. Utbetalningen sker i tre omgångar till den som får sin ansökan beviljad.

I myndighetens budgetunderlag till regeringen uppskattas statens kostnader till 110 miljoner kronor 2026. År 2027 beräknas kostnaden bli 180 miljoner kronor. För 2028 och 2029 anges 310 miljoner kronor per år.

