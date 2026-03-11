© X/Pressbild Fri Tanke
Mårten Arndtzén och de två inlägg som ansågs problematiska.

Berömde kulturministern – petas som programledare för Kulturnytt

Publicerad 11 mars 2026 kl 11.46

Media. Sveriges Radios kulturjournalist Mårten Arndtzén får inte längre leda programmet "Kulturnytt". Beslutet kommer efter att han skrivit vad som anses vara politiskt färgade inlägg – och nu ställs frågan om det är ok att vara vänster men inte att vara höger på SR.

Mårten Arndtzén, som länge varit en profilerad röst i Sveriges Radios kulturbevakning, uppger själv att arbetsuppgifterna ändrats efter vad han skrivit i sociala medier.

"Jag har fått förändrade arbetsuppgifter pga saker jag skrivit här och kommer att avstå från fler inlägg", skriver han på X.

Bakgrunden är två inlägg som enligt Sveriges Radio innebär att journalisten tagit offentlig politisk ställning.

I ett av dem kommenterade han kulturminister Parisa Liljestrand (M) efter hennes uteblivna närvaro vid Guldbaggegalan:

"Kulturministerns diss av svensk filmbransch är hård, snygg och fullkomligt rättvis. Skärp er."

I ett annat inlägg delade Arndtzén en text som kritiserar förslag från Tidöpartierna om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år.

"Humanism på andras bekostnad", skrev han som kommentar.

Sveriges Radios kulturchef Peter O Nilsson uppger att inläggen påverkar vad journalisten kan rapportera om.

"Inläggen tar ställning i politiska frågor och det påverkar vad han kan rapportera om i Sveriges Radio. Man kan inte bevaka frågor man tagit offentlig ställning i. Mårten fortsätter med sitt huvudsakliga uppdrag, som konstkritiker. Däremot sänder han under en period inte 'Kulturnytt'", skriver han till Expressen.

Beslutet har väckt diskussion på sociala medier. Kritiker menar att SR tillåter politiska ställningstaganden från medarbetare – men bara i vissa riktningar.

Journalisten Sofie Löwenmark skriver:

"Vid det här laget är det uppenbart att SR:s gräns för ställningstaganden är generös – så länge de går åt vänster. Då kan man till och med anklaga chefer och kollegor för att legitimera folkmord utan att det får några konsekvenser."

Kulturchefen avfärdar dock att beslutet skulle ha något att göra med politisk inriktning.

"Nej, om det är en vänster- eller högerfråga är inte relevant. Det är det politiska ställningstagandet i sig som är avgörande", skriver Peter O Nilsson till Expressen.

