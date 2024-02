Biden påstår sig ha pratat med ännu en död världsledare

På två olika evenemang i New York på onsdagen berättade Biden om hur han under ett möte i Storbritannien år 2021 träffade den tyske förbundskanslern Helmut Kohl.

Kohl – som var tysk ledare 1982–1998 – dog år 2017, rapporterar NBC News.

Den nya grodan kommer bara dagar efter att Joe Biden berättat om sitt möte år 2021 med den tidigare franske presidenten Francois Mitterrand – som avled år 1996.

Biden om sitt möte med död fransk president:



Nya bisarra grodan.



Nya bisarra grodan.

Biden, 81, har en historia av att påstå sig ha pratat med de döda. Till exempel berättade presidenten år 2022, vid en sammankomst i Florida, att han samtalat med mannen som "uppfann" insulin. Frederick Banting och John Macleod, som upptäckte insulinet, var båda döda år 1942 när Joe Biden föddes.

Kort före händelsen i Florida talade Biden vid en hungerkonferens i Vita huset och frågade då efter kongresskvinnan Jackie Walorski – som dog i en uppmärksammad bilolycka i augusti samma år.

– Jackie, är du här? Var är Jackie? mumlade en synbart förvirrad Biden när han höll sitt öppningstal på konferensen.

"Jackie, är du där?" Här ropar Biden efter död kvinna https://t.co/MX2ZMZryfD — Fria Tider (@friatider) September 28, 2022

Joe Biden berättade också under sin presidentkampanj 2019 för en grupp donatorer att den tidigare brittiska premiärministern Margaret Thatcher, som dog 2013, var orolig för USA under Trump. När han fick misstaget påpekat för sig beskrev Biden det som hela som en "freudiansk felsägning" och förklarade att han menade att säga Storbritanniens premiärminister Theresa May.