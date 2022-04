Bilderna som ska motbevisa Rysslands version om Butja

Enligt Kreml kom det rapporter om döda först när Ukrainas säkerhetstjänst SBU anlände till staden den 1 april, medan Ryssland lämnade området två dagar tidigare.

– Jag vill ge er verkliga fakta om Butja. Under tiden som staden kontrollerats av rysk militär har inte en enda lokalinvånare utsatts för någon som helst våldshandling, sade den ryske FN-ambassadören Vasily Nebenzya i New York under måndagskvällen.

Men nu visar satellitbilder att vissa av kropparna låg på gatorna redan den 11 mars, och att ytterligare minst en kropp låg där den 21 mars.

Bilderna visar således att dödandet av civilpersonerna måste ha ägt rum innan ryssarna lämnade staden, trots Rysslands officiella förnekande av att några civila förluster inträffat under deras tid i Butja.

En annan invändning som Ryssland har haft är att det ser ut som att de döda kropparna rör på sig på en uppmärksammad film från platsen. "Rörelserna" verkar dock ha bestått av optiska effekter som uppstått till följd av att vatten ansamlats på vindrutan som filmen är tagen igenom.