Ukraina: "Massaker" i Butja

Många medier har på söndagen rapporterat om att döda kroppar hittats på gatan i Butja nordväst om Kiev efter att ryska styrkor dragit sig tillbaka från platsen.

Av fotografier att döma rör det sig bland annat om civila, och ett av liken ser ut att ha haft händerna bakbundna.

Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba skriver på Twitter att det rör sig om en "massaker" och att G7-länderna måste agera med ytterligare sanktioner mot Ryssland.

"Ryssarnas mål är att eliminera så många ukrainare de kan", skriver Kuleba.

Europeiska rådets ordförande Charles Michel twittrar att nya sanktioner är på gång efter det inträffade, som även han beskriver som en massaker.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre



EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.



Further EU sanctions & support are on their way.



Слава Україні!

— Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022