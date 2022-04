Döda kroppar på gatan nära Kiev

Butja var en av de första platserna platserna runt Kiev som ryssarna intog i början av kriget när planen såg ut att vara att störta landets regering.

I veckan återtog ukrainska styrkor Butja , och nu sprids bilder som visar döda kroppar och utbrända stridsvagnar på gatorna.

Enligt BBC News hittades åtminstone 20 lik på gatorna, och vissa hade händerna bakbundna. Det ska bland annat röra sig om civilklädda.

Butjas borgmästare uppger å sin sida att man har fått begrava 280 kroppar i en massgrav.

Enligt Ukraina genomför Ryssland nu en "snabb reträtt" från området runt Kiev, som återtas av de ukrainska styrkorna. Enligt Kreml kommer kriget istället att fokuseras på de östra delarna av Ukraina.

Varning för obehagliga bilder:

This is #Bucha. The outskirt of #Kyiv. Russians were killing people with their hands tied behind their backs and left the bodies near the road. I am shaking. #StopPutinNOW pic.twitter.com/ffzUV8d5xo

— Kira Rudik (@kiraincongress) April 2, 2022