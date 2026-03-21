Birgitta Ohlsson (C) varnar: Åkesson kan bli Sveriges Trump

Det tidigare ministern Birgitta Ohlsson, som nyligen lämnat Liberalerna för Centerpartiet, riktar hårt kritik mot både sitt tidigare parti och Sverigedemokraterna. Bakgrunden är Liberalernas närmande till SD.

I en intervju i TV4:s Nyhetsmorgon beskriver hon utvecklingen som oroande.

– Det här är en allvarlig fara, säger hon.

Hon pekar på hur liknande partier i Europa och USA vuxit sig starkare.

– Om man följer den resa som nationalistiska och populistiska partier gjort på högerkanten ute i Europa, där man har fått mer makt, inte minst i USA, då har man gått i den vägen.

– Att tro något annat, det är att vara naiv.

Birgitta Ohlsson går även så långt som att jämföra SD-ledaren med USA:s president Donald Trump.

– Jag tror att han har god potential att kunna bli det, men en större och djupare maktplattform, det är jag ganska övertygad om.

Samtidigt menar Birgitta Ohlsson att Liberalerna har tappat sin tidigare roll som "liberalt ankare" i regeringen.

Hon lyfter bland annat migrationspolitiken och rättspolitiken som exempel där utvecklingen gått för långt.

– Det var ett Liberalerna som stod upp för enprocentmålet när det gäller bistånd, det var ett reflekterande parti. Jag upplever inte att Liberalerna är det idag.

Birgitta Ohlsson har under sina många år i svensk politik profilerat sig i frågor som rör invandring och feminism. Tidigare krävde hon öppet att Sverige och nästan alla andra nationalstater skulle avskaffas.

– Jag vill upplösa nationalstaterna. Jag tycker inte om folkhemsromantik och jag skulle aldrig fira nationaldagen, sa hon i en intervju med Aftonbladet 1998.

I en debattartikel på Sveriges nationaldag 2001 pläderade Birgitta Ohlsson, då förbundsordförande för Liberala Ungdomsförbundet (LUF), för att "avskaffa Sverige" med hjälp av invandring och globalism.

Hon kallade nationalismen för en "barnsjukdom", förstod inte varför någon ville fira nationaldagen och förespråkade ett gemensamt parlament för hela världen, som skulle beskyddas av en "världspolis".

"Det är dags för oss som kallar oss för världsmedborgare att damma av världsfederalismen som vision för en mer rättfärdig värld genom att sträva efter en global union med federalistiskt statsskick. Varje land ska avstå delar av sin nationella suveränitet. Genom en global rättsordning kan mellanfolkliga konflikter lösas fredligt. En världslag ska stiftas av ett demokratiskt valt världsparlament och hävdas genom världspolis", skrev Birgitta Ohlsson.

Birgitta Ohlsson har samtidigt ställt sig bakom paroller som "We Love Israel", vilket gått stick i stäv med budskapet att avskaffa alla nationalstater.