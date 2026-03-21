Kriminalvården ger fångar betalt för att spela tv-spel

På anstalten Hall i Södertälje har ett nytt inslag införts i de intagnas dagliga sysselsättning.

Sedan december 2025 kan fångar spela fotbollsspelet Fifa under arbetstid – mot betalning.

– Spel är ett viktigt verktyg i träning kring socialisering och impulskontroll, säger kriminalvårdsinspektör Cecilia Brauer till SVT Nyheter Södertälje.

Inom Kriminalvården är det obligatoriskt för intagna att delta i någon form av sysselsättning. Normalt handlar det om arbete i verkstad, kök eller städning, men även studier och behandlingsprogram förekommer. Ersättningen ligger vanligtvis på mellan 50 och 120 kronor per dag.

Nu räknas alltså även tv-spelande som en sådan aktivitet. Tiden framför konsolen ingår i schemat och ger rätt till aktivitetsersättning, på samma sätt som andra uppgifter.

Kriminalvården hävdar att syftet inte är underhållning utan att utveckla de intagnas förmåga att samarbeta och kommunicera.

– Vi försöker hitta olika metoder för att skapa bra dialoger med klienterna. Genom att använda aktiviteter som de känner sig hemma i och finner givande har vi övervunnit flera steg, säger kriminalvårdsinspektören Cecilia Brauer till SVT.

Enligt myndigheten är upplägget en del av ett bredare arbete med att hitta nya former av sysselsättning inom anstalterna.