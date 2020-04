Björn Olsen: "Jag ser ingen avflackad kurva, vi har en enorm underrapportering"

Det är i SvD:s podd Ledarredaktionen som Ivar Arpi intervjuar Björn Olsen om coronasmittan under en timme.

Olsen berättar bland annat att de svenska myndigheterna redan under spanska sjukan, som skedde mellan 1918-1920, förnekade att den skulle utvecklas till en pandemi, likt hanteringen av coronasmittan.

Björn Olsen klargjorde redan den 20 januari i år att covid-19 skulle bli en pandemi, men då svarade Folkhälsomyndigheten att man inte ska skrämma upp befolkningen och att det "inte finns en chans" att det blir en pandemi, enligt överläkaren.

Men så blev det.

Och det finns flera fel i hanteringen av den dödliga smittan.

Bland annat stängdes Sveriges äldreboenden i ett sent skede, men själva personalen fortsatte utgöra en öppen smittväg in, varför smittan spreds. De äldre hade kunnat skyddas om personalen hade haft skyddsutrustning, förklarar Olsen i podden.

Pandemin har blottlagt en mängd brister i Sverige, fortsätter han. Vården är redan svårt överbelastad. De som bor på äldreboenden skickas ofta inte in på intensiven. Det ställs inte ens en diagnos på dem även om allt tyder på att de är smittade av covid-19.

– Om vi ska låta smittan blåsa igenom samhället kommer det bli väldigt många offer. Då får vi ställa om vår moraliska kompass mot de svaga i samhället. De blir exkluderbara, men det är ju ingen som säger det. Man vill inte ens tänka det undermedvetet, men det är ju ändå vad konsekvensen blir. Och det är vad vi ser nu. De äldre och svaga, de kommer inte ens in till sjukhus, säger han i SvD-podden.

Enligt Björn Olsen är det inte längre de allra äldsta som belastar sjukvården, det är de yngre. Även om de flesta unga inte drabbas svårt av sjukdomen gör "det stora talets lagar", som han uttrycker det, att de unga som avviker från flertalet hamnar på intensiven. Och ju fler som smittas i samhället, ju större blir denna grupp.

Björn Olsen har tidigare velat se mycket hårdare restriktioner i Stockholm. Men nu är smittan troligen så utbredd i huvudstaden att det skulle få ganska små effekter. Det är för sent, helt enkelt, anser överläkaren. Däremot i andra svenska städer kan "mer drakoniska åtgärder" fortfarande fungera.

Olsen berättar att de städer som införde minst åtgärder under spanska sjukan drabbades svårast och fick höga dödstal. Till och med under digerdöden på 1300-talet kunde det finnas stora skillnader mellan olika städer. Vissa drabbades extremt hårt på grund av "social struktur". I Östersund fanns det till exempel regementen med många rekryter. Kyrkogårdarna såg ut som utplöjda åkrar, förklarar professorn.

Enligt Björn Olsen ligger Stockholm just nu en bra över bit över hundra döda per en miljon, cirka 130, vilket är mycket högt. Resten av landet ligger på runt 25 per en miljon.

Han tycker Norge, Finland och Danmark gjorde rätt från början med tuffa restriktioner. Finland gick allra längst och har nu lägst dödssiffror. Det är "enorma skillnader" från Sverige. Även om Finland skulle få nya kluster längre fram, tror han att landet nu kan slå ned dem.

Gällande Sveriges läge delar han inte Folkhälsomyndighetens analys.

Han säger att han "ser ingen avflackning av kurvan" som Folkhälsomyndigheten framhåller. I stället finns det troligen en enorm underrapportering på grund av att äldreboenden inte rapporterar in döda som covid-19-fall, trots en överdödlighet på många boenden.

Enligt Olsen gjorde Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell fel analys om att det var riskfritt med fjällsemester i Alperna tidigare i år. "Det var rätt då" och viruset fanns bara på låglandet, har Tegnell hävdat, sägs det i SvD-podden. Men det är ju "klart som fan", replikerar Olsen, att det även fanns på skidorterna eftersom folk åkte upp och ned. Redan då fanns det också bevis för att coronafall förekom i skidorterna, hävdar han. Men Folkhälsomyndigheten hade fel information. Samtidigt skulle de skidresenärer som åkte tillbaka till Sverige naturligtvis ha satts i karantän, enligt professorn. Men det tyckte inte Folkhälsomyndigheten, som hävdade att det inte vore effektivt.

Björn Olsen anser att det råder ett farligt grupptänk på Folkhälsomyndigheten. Ju fler bevis som tyder på att myndigheten har fel, ju mer tror de att de har rätt, säger han.

Han tycker också att de politiskt ansvariga i Sverige tidigt skulle ha stängt ned samhället under en begränsad tid för att få kontroll på smittan samtidigt som landet laddade upp med utrustning och annat mot smittan, för att därefter successivt kunna öppna upp igen. Flockimmunitet kommer till slut ändå, säger han, men med färre döda och med mer kontroll på situationen. Då hade också företagen kunnat relatera till en viss tidslinjen på kanske 5-6 veckor. Men i Sverige tog det en månad innan politikerna ens reagerade, enligt professorn.