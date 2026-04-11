Blev blind på ena ögat efter grönt stål-invandrarens attack

Händelsen inträffade efter en kväll där flera Stegra-anställda personer druckit alkohol tillsammans. Polisen hade tidigare varit på platsen efter larm om bråk på invandrarboendet, men situationen lugnade sig då.

När polisen senare återvände efter ett nytt larm möttes de av flera svårt skadade personer och ett kaotiskt läge. Den misstänkte mannen greps på plats.

Två av de skadade fick knivskador i hals och bröstkorg. Övriga skadades i ansikte, ögon, rygg och ben. Samtliga fördes till sjukhus och flera opererades akut.

En av männen blev blind på ena ögat efter attacken, enligt uppgifter i förundersökningen.

– Jag förlorade mitt jobb. Självklart har händelsen påverkat mig, säger mannen i polisförhör.

Han uppger att han försökte stoppa den misstänkte under händelsen.

– Jag kan inte leva som tidigare, varken fysiskt eller psykiskt, säger han.

Enligt förundersökningen började bråket efter en konflikt om en bilnyckel. Den misstänkte ska då ha hämtat ett föremål i köket.

Den åtalade mannen förnekar brott. Han uppger att han trodde att han tagit en gaffel och att han inte haft för avsikt att skada någon.

Han hävdar också att vittnen samordnat sina uppgifter.

Flera målsägande befinner sig i sina hemländer och kommer under rättegången att kopplas upp via videolänk till tredje världen.