Ebba Busch påpekade att Åkesson sällan jobbar – ilska inom SD

KD-ledaren Ebba Busch riktar öppen kritik mot Jimmie Åkessons arbetskapacitet och ifrågasätter hans lämplighet som statsminister.

– Men jämför man våra kalendrar under den här mandatperioden till exempel då jobbar han ju inte så mycket i relation till hur mycket jag eller många andra jobbar, säger Ebba Busch i SvD Utfrågningen.

Busch konstaterar att Jimmie Åkesson har fått betala ett högt "pris" för sina 21 år som partiledare och säger att han jobbar hårt "i perioder". Men samtidigt går det inte att komma ifrån att han numera sällan jobbar, om man får tro KD-ledaren.

Inom SD väcker uttalandena irritation och beskrivs som ett övertramp. Många vill försöka få det till att uttalandet har med Jimmie Åkessons kontroversiella sjukskrivning att göra, som han tog 2014 och delvis tvingades betala tillbaka eftersom han sökte bidrag för ledig tid där han samtidigt lyft lön från partiet.

– Det är anmärkningsvärt illojalt att försöka plocka poäng på att Åkesson var sjukskriven för elva år sedan, säger en källa i partiet.

Flera interna röster menar att Buschs utspel handlar mer om att profilera sig själv än om sakpolitik, samtidigt som frågan om Åkessons arbetsinsats nu seglat upp som en känslig punkt i samarbetet.