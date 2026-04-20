Carl-Oskar Bohlin﻿ (M), i dag minister för civilt försvar, brukar betecknas som Reinfeldt-moderat.

Han har tidigare beskrivit sin "obekväma" kamp för homosexualitet och liknande.

"Jag har bestämt mig för att vara obekväm. Intolerans kan inte mötas med tystnad. HBTQ-personers rättigheter är inte en värderingsfråga, det är en fråga om mänskliga rättigheter", skrev Bohlin tidigare när han ställde upp valet till Europaparlamentet.

"Kampen för allas lika värde får aldrig avstanna eller tystas", fortsatte den vänsterliberala politikern.

Carl-Oskar Bohlin﻿ har som minister i dag ansvar för Myndigheten för civilt försvar, som i ett internt utskick informerat personalen om årets Pride och samtidigt angett hur deltagandet ska organiseras. I brevet framgår att varje avdelning förväntas bidra med personal.

"För myndigheten är det beslutat att i likabehandlingsplanen för 2026 att minst två medarbetare från varje avdelning deltar", står det enligt Riks.

I utskicket beskrivs Pride som "Sveriges största manifestation för mänskliga rättigheter".

Uppmaningen har väckt kritik internt. En anställd säger att formuleringen går längre än information.

– Jag upplever att det formulerar någon form av tvång eller skyldighet att delta i en politisk manifestation, säger personen till Riks.

Kritik riktas även mot att deltagandet uppfattas som kvoterat.

– Det är grundlagsvidrigt att myndigheter uppmanar medarbetare att ta ställning.