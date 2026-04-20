"Livstids fängelse": SD kräver haverikommission om övergreppen i hemtjänsten

Publicerad 20 april 2026 kl 11.38

Inrikes. Sverigedemokraterna vill tillsätta en haverikommission efter de många uppmärksammade övergreppen inom hemtjänsten. Partiet öppnar även för livstids fängelse för förövarna i vissa fall.

En lång rad fall av sexuella övergrepp mot äldre i hemtjänsten har uppmärksammats i media de senaste åren.

Sverigedemokraterna vill nu att en särskild utredning tillsätts för att kartlägga problemet.

Det rör sig om ett "stort, växande, akut problem", säger Henrik Vinge, vice partiordförande för Sverigedemokraterna, till Aftonbladet.

Partiet vill att en haverikommission granskar omfattningen av brotten och ser över ansvarsfördelningen.

– Tittar man på de rapporter som finns så visar de på att vi har en våldtäktsanmälan i veckan inom hemtjänsten, säger Vinge.

Ett fall som Fria Tider uppmärksammade i början av april har väckt stor uppståndelse:

Sverigedemokraterna föreslår också skärpta straff. Upprepade grova våldtäkter ska kunna leda till livstids fängelse, något som Tidöregeringen redan är på väg att införa.

– Vi ser att även den här typen av övergrepp, där man i sin roll som offentliganställd utnyttjar sexuellt försvarslösa människor på det här sättet bör kunna leda till livstids fängelse, säger Henrik Vinge till Aftonbladet.

Partiet vill även se återkommande kontroller av personal i stället för enbart vid anställning.

Henrik Vinge pekar också på att personalbrist kan bidra till problemen, men betonar att det inte är någon ursäkt till att blunda för de systematiska övergreppen.

