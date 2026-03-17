Boomers väntas leva längre än yngre generationer

Den långvariga trenden där varje ny generation haft lägre dödlighet än den förra håller på att brytas. Det visar en studie publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Personer födda mellan 1970 och 1985 – sena generation X och äldre millennials – uppvisar en försämrad utveckling. Studien pekar på en "ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar, cancer och yttre orsaker jämfört med tidigare generationer".

– Detta är en genuint alarmerande trend, säger forskaren Leah Abrams vid Tufts University enligt People.

Särskilt tydlig är ökningen av dödsfall i tjocktarmscancer och hjärt-kärlsjukdomar, även i relativt unga åldrar.

– Det är aldrig bra att ha fler dödsfall i unga åldrar, säger Abrams.

Tidigare har varje generation haft bättre hälsoutfall än den föregående. Men enligt forskarna utgör boomergenerationen ett trendbrott, varefter förbättringarna avtagit.

Forskarna pekar på riskfaktorer som diabetes, högt blodtryck och fetma. Även kost och andra livsstilsfaktorer lyfts fram som möjliga förklaringar.