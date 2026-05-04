Tidöbluffen
Infällt i bild: SCB:s officiella invandringssiffror för respektive år. Den lägre siffran för 2025 beror enligt SCB på att betydligt färre ukrainare registrerades det året.

Invandringen har inte minskat – Åkesson är nöjd ändå

Publicerad 5 maj 2026 kl 16.50

Inrikes. Tidöpartierna höll på tisdagen en pressträff där de presenterade ett "bokslut" över Tidöavtalet. Jimmie Åkesson (SD) konstaterade att hans parti uppnått alla sina mål. Detta trots att det inte blev någon minskad invandring – vilket tidigare var SD:s huvudfråga.
– Det är en gigantisk framgång, säger Åkesson om det så kallade paradigmskiftet.

Fria Tider har i en lång rad artiklar de senaste åren – med hänvisning till offentlig statistik – visat hur invandringen till Sverige under Tidöregeringen har legat kvar på samma nivå som under tidigare S-ledda regeringar.

Ett undantag är asylinvandringen, som har fortsatt att långsiktigt stadigt minska även under den nuvarande mandatperioden, mycket tack vare åtgärder som vidtagits på EU-nivå.

Detta har Tidöpartierna kompenserat för genom att öka andra former av invandring.

– Vi har fått otroligt mycket gjort under de här åren, sade Jimmie Åkesson på en pressträff med regeringen under tisdagen.

Vid pressträffen presenterade Tidöregeringen ett "bokslut" över Tidöavtalet och vad som har åstadkommits.

Samarbetet med regeringspartierna har "fungerat otroligt bra under de här åren", enligt Åkesson.

– Vi har hunnit med i princip allt som vi skulle hinna med, och det är jag väldigt stolt över, säger han.

SD-ledaren hänvisar till att den specifikt asylrelaterade invandringen fortsatt att minska.

– Det är en enorm framgång. En gigantisk framgång för mitt parti men också för regeringsunderlaget och för Sverige, säger han.

Ulf Kristersson deltog också på pressträffen och konstaterade att Tidöpartierna är "stolta men inte nöjda".

