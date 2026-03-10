Borden från USA var fullproppade med cannabis

Tulltjänstemän på Arlanda fattade misstankar när en fraktförsändelse från USA kontrollerades.

Enligt dokumenten innehöll leveransen två träbord, men röntgenbilder visade att något var dolt i möblerna.

När möblerna bröts upp upptäcktes 36 vakuumförpackade paket cannabis med en total vikt på 32,8 kilo. Narkotikan uppskattas vara värd drygt fyra miljoner kronor på gatan.

Försändelsen var adresserad till ett byggföretag på en ort utanför Jönköping.

Några dagar senare dök en 33-årig kvinna upp vid godsterminalen för att hämta lastpallen. Hon kom i personbil med släp, vilket väckte uppmärksamhet hos en polispatrull eftersom terminalen normalt hanterar lastbilstrafik.

Kvinnan uppgav att hon skulle transportera ett paket till ett byggföretag i Jönköping men verkade enligt polisen mycket nervös och lämnade platsen utan att ta med sig godset.

Tullens spanare följde efter bilen. Kort därefter hämtade kvinnan upp en 22-årig kvinna och de körde vidare till en förrådsanläggning i västra Stockholm.

– Kvinnorna grips på platsen och en av tulltjänstemännen lyckas ta 22-åringens mobil innan hon hinner radera avslöjande chattkonversationer, säger Richard Johansson vid Tullverkets kriminalavdelning.

Utredningen ledde senare till fler gripanden. När logistikföretaget kontaktade mottagaren levererades försändelsen till en 32-årig företagares bostad. Samma kväll slog polisens insatsstyrka till och mannen greps.

– Vår utredning kan snabbt koppla ihop 32-åringen med en 47-årig man i Jönköping som vi förstår har en betydande roll i narkotikasmugglingen, säger Richard Johansson.

I den senare mannens lägenhet hittades bland annat drygt 1,6 kilo amfetamin samt utrustning för narkotikahantering.

På en väska i lägenheten där amfetaminet låg hittades DNA-spår från en 51-årig irakisk medborgare som enligt utredningen haft en central roll i organiseringen av smugglingen. Åklagaren begär att mannen ska utvisas på livstid efter avtjänat straff.

På tisdagen väcktes åtal vid Jönköpings tingsrätt mot fem personer. Den 32-årige företagaren åtalas för grov narkotikasmuggling och åklagaren vill även att han förbjuds att driva näringsverksamhet i sju år.

De tre misstänkta männen har enligt utredningen inte velat svara på frågor om bevisningen och har i förhören svarat "inga kommentarer" eller "jag vill inte yttra mig".