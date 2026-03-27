Iran har hackat FBI-chefens mejl – sprider privata bilder

Handala Hack ​Team, en iransk grupp som pekats ut som knuten till Irans underrättelsedepartement, uppger att de tagit sig in i FBI-chefen Kash Patels privata mejlkonto.

På sin hemsida har Handala lagt upp hela innehållet för nedladdning – och publicerat en rad privata bilder på Patel från mejlen.

"All personlig och konfidentiell information om Kash Patel, inklusive mejl, konversationer, dokument och till och med hemligstämplade filer, är nu tillgängliga för nedladdning", skriver hackarna.

Enligt Reuters har USA:s justitiedepartement bekräftat att mejlen komprometterats, men utan att gå in på detaljer. Däremot ska uppgifterna om det publicerade materialets äkthet inte ha kunnat verifieras fullt ut.

Hackergruppen noterar på sin hemsida att FBI-chefen nu är med "på listan över framgångsrikt hackade offer".

I ett längre uttalande hånar gruppen den amerikanska säkerhetsapparaten.

"Detta är den säkerhet som den amerikanska regeringen skryter om?!" skriver de, och fortsätter:

"FBI är bara ett namn, och bakom detta namn finns ingen verklig säkerhet."

FBI har ännu inte kommenterat intrånget offentligt.