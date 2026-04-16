Brände gayflagga under Pride – frias

Händelsen inträffade i augusti 2025 på Sergels torg i centrala Stockholm.

De två NMR-medlemmarna deltog i en manifestation i anslutning till Pridefestivalen. En av dem höll tal och den andre tände eld på en regnbågsflagga.

Åklagare Otto Svanberg Ohlsson ansåg att männen uttryckt "missaktning" mot personer med hänvisning till sexuell läggning och könsidentitet, vilket är förbjudet enligt åsiktslagen hets mot folkgrupp.

Åtalet tar fasta på att talet som hölls innan flaggan brändes innehöll "nedsättande uttalanden".

Talet löd:

– Sådärja, Stockholm. Återigen är Nordiska motståndsrörelsen på plats för att opinionsbilda mot Pridespektaklet, som vi gör varje år. För att promota kärnfamiljen, före dekadens och bögerier. Man kan kanske tycka, som någon påstod här, att det är kärlek. Jag har inte sett så jävla mycket kärlek i dag när vuxna män kryper på sina bara knän med hundmasker eller springer runt i string-kallingar. Jag vet inte om de ser det som kärlek men jag gör då fan inte det. Priderörelsen är degenererande, den är pervers. Det ser vi till exempel när de försöker grooma barn. Ikväll ska det vara fest i Slakthusområdet. Men det är åldersgräns – 17 år är åldersgränsen! De groomar aktivt barn. För de kan inte föröka sig så de måste rekrytera.

"Något som får accepteras"

Stockholms tingsrätt konstaterar att uttalandena spreds offentligt. Frågan var dock om de utgjorde åsiktsbrott eller föll inom ramen för tillåtna politiska åsikter.

Enligt domstolen riktade sig uttalandena mot Pride som rörelse och organisation, snarare än mot homosexuella eller andra grupper som sådana.

Rätten bedömer att agerandet varit provokativt och olämpligt, men att det ändå måste tolereras inom ramen för det offentliga samtalet.

"Att [duon] betett sig provokativt och på mindre lämpliga sätt gett uttryck för sina åsikter förändrar inte bedömningen utan är något som får accepteras inom ramen för det fria demokratiska samtalet. För den som inte delar deras åsikter finns möjligheten att bemöta dessa i en saklig diskussion", skriver tingsrätten.

Männen frias därmed från åtalet.

Nämndemännen körde över domaren

Tingsfiskalen Anton Pilotti ansåg att båda skulle dömas, men kördes över av nämndemännen Björn Hårdstedt, Ewa Kron och Lennart Pålhagen.

Enligt Pilotti riktade sig flera av de kritiska uttalandena direkt mot deltagare i Pride och därmed mot HBTQ-grupper, en kritik som enligt honom är olaglig och bör straffas. Domaren ansåg även att själva flaggbränningen var olaglig.

"Att [en av de dömda] stod på en regnbågsflagga som eldades upp har för den objektiva betraktaren förstärkt den missaktning som hans uttalanden gav uttryck för", skriver Anton Pilotti i sin skiljaktiga mening.

En av de friade männen dömdes nyligen för att ha burit en Hitlermask på en raggarfest i Västerås.

Tingsfiskal Pilotti ville döma honom till fängelse den här gången med hänvisning till det tidigare åsiktsbrottsligheten, men stoppades alltså av nämndemännen.

"En enorm seger för det fria ordet", skriver NMR-mannen i en kommentar till den nya friande domen på Telegram.