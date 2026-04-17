Slapp fängelse för barnvåldtäkt – då "straffvåldtog" Ahmad ny flicka med pistol mot huvudet

Irshad Ahmad, som uppger sig vara 17 år, blev svensk medborgare 2022 efter att ha kommit till Sverige från Afghanistan 2017.

År 2024 dömdes han för en våldtäkt som inträffade tidigare samma år. Han hade då tillsammans med kumpan våldtagit en 13-årig genom knivhot.

I polisförhör beskrev flickan hoten:

– Då sade han så här: "Jag kommer knivhugga dig och ingen kan höra dig här liksom. Jag kommer lämna dig här att dö".

Irshad Ahmad fälldes för flera grova brott men slapp fängelse tack vare sin uppgivna unga ålder. Han fick istället tio månaders ungdomsvård, som han fullgjorde på anstalt fram till våren 2025.

Socialtjänsten varnade för återfall i våld när han släpptes förra året, men förvaltningsrätten valde att inte besluta om tvångsvård utan nöjde sig med öppenvård.

Låstes in i källarlokal

Nu åtalas afghanen återigen, denna gång för grov våldtäkt mot barn, stämpling till mord och flera andra grova brott.

Enligt åtalet tvingade han i november förra året in en 14-årig flicka i ett låst källarförråd i Malmö och genomförde oralsex under hot med ett vapenliknande föremål mot hennes huvud.

Brottet ska ha skett som en sorts straff mot flickans 13-årige expojkvän. Denne hade enligt misstankarna tidigare vägrat utföra ett morduppdrag som 17-åringen lagt ut och inte heller betalat en krävd summa på 200.000 kronor.

Via Snapchat ska 17-åringen ha krävt sex av flickan. När hon blockerade honom lurades hon till platsen av manliga kompisar. Händelsen inträffade i november förra året.

Drygt en vecka senare ska samme 17-åring ha försökt pressa expojkvännen till ett nytt morduppdrag och dödshotat honom när han vägrade.

Irshad Ahmad åtalas också för ett mycket brutalt rån mot en svensk 13-årig pojke samt för att ha hotat pojken till tystnad efteråt.

17-åringen nekar till alla misstankar.