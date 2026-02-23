Brittisk USA-ambassadör var Epsteins "bäste vän" – nu har han gripits

– Poliser har gripit en 72-årig man misstänkt för tjänstefel. Han greps på en adress i Camden måndagen den 23 februari och har förts till en polisstation i London för förhör, uppger en talesman för Londons Metropolitan Police.

Gripandet följer på husrannsakningar på två adresser i Wiltshire och Camden, skriver CNN.

Mandelson misstänks för att under sin tid som brittisk näringsminister ha fört vidare marknadskänslig information till den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein.

Nya dokument i Epstein-härvan har lett till att Mandelson tidigare i februari lämnade Labourpartiet och avgick från överhuset.

Redan i september avskedades han som ambassadör i Washington av premiärminister Keir Starmer, efter att tidigare offentliggjorda handlingar visat att han i en handskriven hälsning kallat Epstein "min bäste vän".

Skandalen har satt hård press på premiärminister Starmer, som fått frågor om hur mycket han kände till om Mandelsons relation till Epstein när han utsågs till ambassadör.

Mandelsons kopplingar till Epstein har varit föremål för intensiv medial granskning under flera år. Han har själv bekräftat att han träffade finansmannen vid upprepade tillfällen, vistades i hans bostäder i New York och besökte den ökända privata ön Little Saint James i Karibien – en plats som senare kom att stå i centrum för sexhandelsutredningen.

Särskilt uppmärksammat blev den handskrivna hälsning där Mandelson kallade Epstein "min bäste vän" på dennes 50-årsdag, trots att Epstein då redan var dömd för sexbrott mot minderåriga. Brittiska medier har dessutom rapporterat om hur Mandelson bodde hos Epstein efter att denne avtjänat sitt straff, något som ytterligare eldat på kritiken mot den tidigare toppolitikern.

Mandelson har sagt att han ångrar kontakterna och att han inte kände till någon brottslig verksamhet.