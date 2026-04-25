Busch om romansryktet med Markoolio: "Inte bra för mitt marknadsvärde"

Publicerad 25 april 2026 kl 11.13

Inrikes. Ryktena om en romans mellan KD-ledaren Ebba Busch och artisten Marko 'Markoolio' Lehtosalo var påhittade. Det säger Busch till ”Fördomsshowen” i Sveriges Television.

– När det där kom ut, och jag fick höra från en initierad källa att det var han själv som suttit och snackat skit i något sammanhang, så tänkte jag ”det här är inte nödvändigtvis bra för mitt marknadsvärde, nej”, säger Ebba Busch i det statliga programmet.

Ryktena började cirkulera i samband med hennes skilsmässa 2019 och fick extra spridning efter att Edvin Törnblom och Johanna Nordström tagit upp dem i en podd.

Busch uppskattar att Markoolio senare förnekade uppgifterna.

– Då var Markoolio en hyvens kille, säger hon.

I ett skriftligt svar till Expressen kommenterar artisten:

”Har aldrig funnits någon romans. Men kom och kolla min show 'Gör det igen, Markoolio' i höst på Rival så kanske saker och ting klarnar lite.”

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 109171879

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 109171880

Varnish cache server

