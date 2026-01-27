© Skärmavbild/SVT
Elisabeth Thand Ringqvist i Agenda.

C-beskedet: Vägrar regera med vare sig V eller SD

Publicerad 27 januari 2026 kl 17.28

Inrikes. Centerpartiet öppnar för samarbete med Socialdemokraterna efter valet – men bara om Vänsterpartiet står utanför regeringen. Samtidigt upprepar C sitt nej till alla regeringslösningar som bygger på stöd från Sverigedemokraterna.

Den nya C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist presenterade på tisdagen partiets valplan och slog fast att målet är att byta ut Tidöregeringen.

– Centerpartiet kommer inte acceptera Vänsterpartiet i regering eller en regering som är beroende av Sverigedemokraterna, sade hon i SVT:s Agenda.

Någon förändring av partiets röda linjer mot SD är det inte tal om. Centerpartiet, som ligger på cirka fem procent i opinionen, säger nej till både SD-ministrar och till ett fortsatt samarbete där partiet fungerar som stöd åt en borgerlig regering.

Mot Vänsterpartiet är hållningen annorlunda. C vill inte sitta i en regering där V ingår, men stänger inte dörren för ett S-lett alternativ där V i stället ger parlamentariskt stöd.

I en intervju med TV4 utvecklar Elisabeth Thand Ringqvist resonemanget och pekar på att hindret i dag ligger hos Vänsterpartiet.

– De vill ju inte. De kommer ju sänka en sådan regering. Men skulle det vara så att Nooshi Dadgostar kommer tillbaka och säger att det här är inte alls nödvändigt för oss längre. Då är det ny information och då får jag ta tillbaka det till vår partistyrelse och diskutera det.

På frågan om C då skulle kunna sitta i regering tillsammans med Socialdemokraterna säger hon att hon inte kan svara på det idag:

– Men jag säger, finns det ny information att hon väljer att göra det, då är det mitt uppdrag som ansvarstagande politiker att ta tillbaka det och diskutera det med partistyrelsen.

