© Svenskt näringsliv
Madeleine Jakobsson (C).

C-toppens man fick över 7 miljoner av kommunen

Publicerad 28 januari 2026 kl 12.18

Inrikes. Nordmalings kommun har under flera år betalat ut över sju miljoner kronor till ett elföretag där kommunalrådet Madeleine Jakobssons (C) make är delägare. Arbetena har gjorts utan upphandling – och nu JO-anmäls kommunen.

Dela artikeln

Det rör sig om mer än 600 fakturor till ett sammanlagt belopp på cirka 7,3 miljoner kronor.

Pengarna har gått till Västerbottens elservice, trots att inga av uppdragen har konkurrensutsatts eller dokumenterats.

Förfarandet strider mot lagen om offentlig upphandling, enligt P4 Västerbottens granskning.

Madeleine Jakobsson, som varit kommunalråd i Nordmaling i tolv år och är ordförande i kommunstyrelsen, påstår att hon inte haft insyn i affärerna.

– Jag är ju aldrig någonsin inne i den här typen av frågor och bara att misstanken någonstans finns att jag på något vis som politiker skulle ha gynnat min man, är ju för mig förjäkligt, säger hon till P4 Västerbotten.

Hon medger samtidigt att kommunen borde ha haft avtal på plats och uppger att bristerna uppmärksammades redan för ett år sedan. Förseningen i åtgärdsarbetet förklaras med att en chef har slutat.

– Med facit i hand skulle vi ha tillsatt mer resurser, säger Jakobsson till SVT Nyheter Västerbotten.

Kritiken är hård från oppositionen. Kristdemokraternas gruppledare i kommunen, André Öberg, menar att ärendet pekar på djupare problem.

– Det är för graverande brister. Vi behöver få hjälp av externa ögon som granskar oss och hjälper till att förstå hur det kunnat ske, säger han till SVT.

En JO-anmälan har nu lämnats in. Kommunrevisionen ska den 11 februari ta ställning till om en extern granskning ska genomföras.

Mohammad attackerade jägares familj – sköts med hagelgevär

Dök upp vid familjens hus och började skjuta. Då tog familjefadern fram hagelbrakaren och sköt tillbaka.0 Plus

Här är romernas springnota på 82.000 kronor

Julbordet i Malmö var bara toppen av ett isberg. Visade sig ha begått en massa liknande bedrägerier – för miljonbelopp.0 Plus

Vägrar lämna ut övervakningsfilmer: "Folk kan bli rasister"

Beslutet: Klipp på terroriserande "ungdomsgäng" får inte publiceras. Filmerna "skulle skapa rasistiska fördomar hos resenärerna."0 Plus

Nyheter från förstasidan

L:s nya siffra: 1,4 procent

Sämsta noteringen för ett riksdagsparti någonsin. "Det här är riktiga katastrofsiffror."0 

Ekonominyheter

Guldpriset passerar ny historisk milstolpe

Går över 5.000 dollar per uns efter internationella tumultet.. Har nu nästan fördubblats sen Trump tillträdde.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.