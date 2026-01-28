C-toppens man fick över 7 miljoner av kommunen

Det rör sig om mer än 600 fakturor till ett sammanlagt belopp på cirka 7,3 miljoner kronor.

Pengarna har gått till Västerbottens elservice, trots att inga av uppdragen har konkurrensutsatts eller dokumenterats.

Förfarandet strider mot lagen om offentlig upphandling, enligt P4 Västerbottens granskning.

Madeleine Jakobsson, som varit kommunalråd i Nordmaling i tolv år och är ordförande i kommunstyrelsen, påstår att hon inte haft insyn i affärerna.

– Jag är ju aldrig någonsin inne i den här typen av frågor och bara att misstanken någonstans finns att jag på något vis som politiker skulle ha gynnat min man, är ju för mig förjäkligt, säger hon till P4 Västerbotten.

Hon medger samtidigt att kommunen borde ha haft avtal på plats och uppger att bristerna uppmärksammades redan för ett år sedan. Förseningen i åtgärdsarbetet förklaras med att en chef har slutat.

– Med facit i hand skulle vi ha tillsatt mer resurser, säger Jakobsson till SVT Nyheter Västerbotten.

Kritiken är hård från oppositionen. Kristdemokraternas gruppledare i kommunen, André Öberg, menar att ärendet pekar på djupare problem.

– Det är för graverande brister. Vi behöver få hjälp av externa ögon som granskar oss och hjälper till att förstå hur det kunnat ske, säger han till SVT.

En JO-anmälan har nu lämnats in. Kommunrevisionen ska den 11 februari ta ställning till om en extern granskning ska genomföras.