Inbrott hos Åkesson – konfronterade tjuven

Inbrottet skedde natten till tisdag, enligt Aftonbladets uppgifter. Händelsen ska ha inträffat vid hans bostad i Sölvesborg.

Jimmie Åkesson ska själv ha stött på den misstänkte gärningsmannen i samband med inbrottet och konfronterat personen på egen hand.

Säkerhetspolisen bekräftar att man känner till händelsen och att en förundersökning har inletts. Ärendet hanteras av åklagare vid riksenheten för säkerhetsmål.

– Vi känner i allra högsta grad till det, med tanke på att vi utreder detta inom ramen för en förundersökning, säger Gabriel Wernstedt på Säpo till Aftonbladet.

Myndigheten vill dock inte gå in på detaljer kring vad som inträffat.

Jimmie Åkesson har sökts för en kommentar men avböjer att uttala sig.