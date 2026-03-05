Charlie Kirk används för att sälja in kriget – trots att han gjorde allt för att stoppa det

Charlie Kirk, grundare av Turning Point USA (TPUSA), mördades av en prickskytt i september när han talade vid ett universitet i Utah.

Efter hans död tog hans änka Erika Kirk över ledningen för organisationen.

Hård kritik riktas nu mot ett videoklipp som TPUSA publicerat på X efter att det nya amerikanskt-israeliska regimskifteskriget mot Iran startat. I klippet talar Kirk om att Iran en gång i tiden var mer västorienterat.

– Om man på allvar vill skydda mänskliga rättigheter bör man vilja göra Iran västerländskt igen, säger han bland annat i klippet.

Inlägget fick dock snabbt en så kallad community note där det påpekades att klippet är äldre än Kirks senare uttalanden från 2025 – då han mycket kraftigt och offentligt motsatte sig ett krig för regimskifte i Iran.

Kirk besökte till och med Vita huset för att försöka övertala Donald Trump att avstå från ett sådant.

Journalisten Max Blumenthal konstaterar att organisationen försöker skapa en missvisande bild av den mördade profilens ståndpunkt.

"Föreställ dig att du blir mördad inför din fru och att hon sedan medvetet säljer ut dina övertygelser och smutsar ner ditt eftermäle inför hela världen", skriver han på X.

TPUSA got community noted for deliberately misrepresenting Charlie Kirk's vehement opposition to a US war on Iran



Imagine being assassinated in front of your wife, then having her willfully sell out your convictions and taint your legacy in front of the entire world https://t.co/DrU7m99vFe — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) March 4, 2026

Charlie Kirk beskrev själv, strax innan han mördades, hela idén om ett krig för att störta Irans regering som "patologiskt vansinnig".

Han var också tydlig med att han ansåg att det var Israel som försökte dra in USA i ett sådant krig.

– Låt oss vara ärliga, det här är mer Israel som driver på mot Iran, men är det verkligen USA:s problem? De hade fel om Irak, de hade fel om Syrien, de hade fel om Afghanistan, de hade fel om talibanerna, de hade fel om Libyen, de hade fel om den arabiska våren, de hade fel om Jemen, de hade fel om Arabiska halvön, de hade fel om att 11 september-kaparna var saudier. Men visst – tionde gången gillt, sade Kirk innan han mördades.

“Let’s be honest, this is more Israel pushing for Iran, but IS THAT AMERICA’S PROBLEM?

They were wrong about Iraq, they were wrong about Syria, they were wrong about Afghanistan, they were wrong about the Taliban, they were wrong about Libya, they were wrong about the Arab… pic.twitter.com/FlhRbTn79c — HIGHLIGHT (@Thahappening) January 15, 2026

I sina resonemang varnade han för att kriget skulle kunna få allvarliga följder.

– Vad har vi egentligen lärt oss av krig, särskilt krig i Mellanöstern? Det som ritas upp på en whiteboard blir nästan aldrig verklighet. Det man tror ska hända i teorin kan få oavsiktliga och oförutsedda konsekvenser.

Han framhöll också att Iran är ett stort och etniskt komplext land där ett maktvakuum skulle kunna leda till kaos.

– Iran är enormt mångfacetterat. Det är ett mycket stort land. Förstår ni hur stort Iran är? Det får Afghanistan och Irak att framstå som bagateller.

Charlie Kirk, in June of 2025, explaining why a massive US war against Iran, and an attempt to facilitate regime change, as pushed by people like Lindsey Graham, is "pathologically insane":pic.twitter.com/nusMqOWOUM — Glenn Greenwald (@ggreenwald) February 28, 2026

Ben Shapiro hated Charlie Kirk and tried to destroy and sabotage him.



Immediately after his death he went on Kirk’s podcast and “donated” $1M to make himself a power broker.



Now TPUSA is pro war with Iran.



This was a hostile takeover. pic.twitter.com/Dm2Hntz8Er — ADAM (@AdameMedia) March 4, 2026