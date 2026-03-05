© Gage Skidmore
Charlie Kirk används för att sälja in kriget – trots att han gjorde allt för att stoppa det

Publicerad 5 mars 2026 kl 15.45

Utrikes. Innan han blev mördad arbetade den konservative profilen Charlie Kirk intensivt för att förhindra ett amerikanskt krig för regimskifte i Iran. Nu anklagas hans organisation Turning Point USA för att ge en missvisande bild av hans hållning och utnyttja hans minne – för att i stället sälja in kriget hos allmänheten.

Charlie Kirk, grundare av Turning Point USA (TPUSA), mördades av en prickskytt i september när han talade vid ett universitet i Utah.

Efter hans död tog hans änka Erika Kirk över ledningen för organisationen.

Hård kritik riktas nu mot ett videoklipp som TPUSA publicerat på X efter att det nya amerikanskt-israeliska regimskifteskriget mot Iran startat. I klippet talar Kirk om att Iran en gång i tiden var mer västorienterat.

– Om man på allvar vill skydda mänskliga rättigheter bör man vilja göra Iran västerländskt igen, säger han bland annat i klippet.

Inlägget fick dock snabbt en så kallad community note där det påpekades att klippet är äldre än Kirks senare uttalanden från 2025 – då han mycket kraftigt och offentligt motsatte sig ett krig för regimskifte i Iran.

Kirk besökte till och med Vita huset för att försöka övertala Donald Trump att avstå från ett sådant.

Journalisten Max Blumenthal konstaterar att organisationen försöker skapa en missvisande bild av den mördade profilens ståndpunkt.

"Föreställ dig att du blir mördad inför din fru och att hon sedan medvetet säljer ut dina övertygelser och smutsar ner ditt eftermäle inför hela världen", skriver han på X.

Charlie Kirk beskrev själv, strax innan han mördades, hela idén om ett krig för att störta Irans regering som "patologiskt vansinnig".

Han var också tydlig med att han ansåg att det var Israel som försökte dra in USA i ett sådant krig.

– Låt oss vara ärliga, det här är mer Israel som driver på mot Iran, men är det verkligen USA:s problem? De hade fel om Irak, de hade fel om Syrien, de hade fel om Afghanistan, de hade fel om talibanerna, de hade fel om Libyen, de hade fel om den arabiska våren, de hade fel om Jemen, de hade fel om Arabiska halvön, de hade fel om att 11 september-kaparna var saudier. Men visst – tionde gången gillt, sade Kirk innan han mördades.

I sina resonemang varnade han för att kriget skulle kunna få allvarliga följder.

– Vad har vi egentligen lärt oss av krig, särskilt krig i Mellanöstern? Det som ritas upp på en whiteboard blir nästan aldrig verklighet. Det man tror ska hända i teorin kan få oavsiktliga och oförutsedda konsekvenser.

Han framhöll också att Iran är ett stort och etniskt komplext land där ett maktvakuum skulle kunna leda till kaos.

– Iran är enormt mångfacetterat. Det är ett mycket stort land. Förstår ni hur stort Iran är? Det får Afghanistan och Irak att framstå som bagateller.

