Pentagon förbereder sig för krig i ett halvår

Publicerad 5 mars 2026 kl 12.51

Utrikes. Amerikansk militär planerar nu för operationer mot Iran i minst 100 dagar – men räknar med att kriget kan pågå till september.

USA:s militär förbereder sig för att kriget mot Iran kan bli betydligt längre än vad president Donald Trump först antytt.

Tidigare besked har varit att kriget skulle pågå i veckor, sedan i upp till fyra veckor och sedan i upp till åtta veckor.

Enligt Politico har USA:s centralkommando nu begärt fler underrättelseofficerare till sitt högkvarter i Tampa i Florida för att stödja operationerna mot Iran.

Förstärkningen gäller i minst 100 dagar och kan enligt planeringen fortsätta ända till september.

Samtidigt försöker utrikesdepartementet förstärka arbetet med att hjälpa amerikanska medborgare att lämna Mellanöstern. Extra personal skickas bland annat till Aten för att bistå amerikaner som tar sig ut ur regionen.

Flera tidigare diplomater menar dock att administrationen varit dåligt förberedd inför kriget.

– Det vi har sett är en helt improviserad operation där det verkar som att ingen faktiskt förstod eller trodde att militära åtgärder var nära förestående, säger den tidigare toppdiplomaten Gerald Feierstein till Politico.

– Det verkar som om de vaknade på lördagsmorgonen och bestämde sig för att starta ett krig.

Även evakueringen av amerikaner i regionen har fått hård kritik.

– Det har varit ett fullständigt tjänstefel, säger Jeffrey Feltman, tidigare USA-ambassadör i Libanon, till Politico.

Demokrater i kongressen kräver nu en granskning av hur regeringen hanterat situationen.

Enligt Vita huset har över 17.500 amerikanska medborgare återvänt från Mellanöstern sedan kriget började.

