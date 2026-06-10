Charlie Weimers kampanj: "Utvisa Abdoulkader"

Charlie Weimers beskriver på sociala medier Ali Abdullahi Abdoulkader som "en fallstudie i bristande vandel".

Den somaliske medborgaren har dömts för 16 brott – bland annat rån, misshandel, sexuellt ofredande, olaga hot och hemfridsbrott – men aldrig dömts till utvisning.

Just nu står Abdoulkader åtalad för att bland annat ha spottat på en kvinna och stulit öl av en man. Han har också åtalats för att ha kallat en åklagare för "fucking mammaknullare" under en tidigare rättegång.

Weimers riktar hård kritik mot att mannen får vara kvar i Sverige och fortsätta begå brott år efter år.

"Att en somalisk medborgare, som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige på 1990-talet, och som sedan spenderat största delen av sin tid i vårt land med att konsekvent begå brott, ännu inte utvisats är ett misslyckande", skriver han.

Enligt Charlie Weimers ska Abdoulkader att utvisas i framtiden – men först när SD är "i regeringsställning".

"Vi är partiet som driver på för att kriminella och missanpassade invandrare ska skickas hem och som i regeringsställning kommer att se till att Ali får återförenas med sitt hemland", skriver han.